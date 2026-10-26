3 дни преди парламентарните избори в Израел хиляди излязоха на протест в Тел Авив срещу правителството на премиера Бенямин Нетаняху. Демонстрацията на Площада на заложниците беше организирана от обединение на близки на загинали и отвлечени, както и оцелели от плен. Основното искане е създаването на независима държавна комисия, която да разследва провалите около нападението на „Хамас” от 7 октомври 2023 година. Правителството на Нетаняху се противопоставя на подобно разследване, докато опозицията обещава да го започне като първа стъпка при смяна на властта.

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„Това вдъхва надежда, защото половината израелци искат промяна на сегашното правителство. За съжаление, проблемът е, че не сме сигурни дали тази половина ще успее да спечели изборите. Искрено се надявам това да се случи“, заяви протестиращата Шула Сарид.

„Усещам полъха на промяната. Усещам, че в сърцата на хората, дошли тук, има много надежда. Знам, че и милиони други, които не са тук, също копнеят за промяна, за надежда. Искаме да вярваме, че ни очаква светло бъдеще, че можем да гледаме с вяра напред. Именно затова сме тук“, обясни протестиращата Ели Давид.

Редактор: Габриела Павлова