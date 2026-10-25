Трима служители на университет в Газа били убити, а 8 студенти са ранени при израелски удар. Още четирима души загинали на други места в анклава.

Според министерството на образованието в палестинската територия част от ранените студенти, които по това време били в университета за занятия, са в критично състояние. Ведомството осъди „мълчанието на света пред атаките срещу студенти и университети“.

„През последните шест дни бяха убити 10 студенти и преподаватели“, заявиха от министерството. „95% от сградите на висшите учебни заведения са с щети през трите години война между Израел и „Хамас“, добавиха от ведомството.

Двама души загинали при въздушен удар в Хан Юнис в южната част на Ивицата Газа, един човек е бил убит в Дейр ал Балах в централната част на анклава, а четвърти загинал при израелски обстрел в северната част на Ивицата Газа.

Петима загинаха при израелски удари в ивицата Газа

Израел и „Хамас“ се обвиняват взаимно в нарушаване на примирието, влязло в сила на 10 октомври 2025 г. след две години война, започнала след безпрецедентното по мащаб нападение на палестинското движение срещу израелска територия на 7 октомври 2023 г.

По данни на здравното министерство в Газа, подчинено на „Хамас“, за една година били убити над 1500 палестинци. ООН смята тези данни за достоверни.

Редактор: Дарина Методиева