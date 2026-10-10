Най-малко петима палестинци са загинали при два отделни израелски удара в ивицата Газа, съобщиха представители на палестинските здравни служби, цитирани от „Ройтерс“. Медици заявиха, че при израелски удар са загинали четирима души близо до търговския център „Панда мол“ в град Газа, а при друг е загинал един човек в квартал Туфа, разположен в южната част на града.

Израелската армия съобщи, че цел на двата удара са били палестински бойци, без да предоставя допълнителна информация.

През последните седмици Израел засили ударите срещу „Хамас“, като твърди, че палестинското ислямистко движение се превъоръжава и извършва нападения в нарушение на споразумението за прекратяване на огъня.

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„Хамас“ отрича да възстановява арсенала си или да планира нападения, като обвинява Израел, че подкопава постигнатото преди година споразумение за примирие с посредничеството на САЩ. Споразумението за прекратяване на огъня предвижда бъдещо възстановяване на територията. Постигнатият напредък в изпълнението на сделката за прекратяване на конфликта, която включва условия за разоръжаване на „Хамас“ и изтегляне на израелските войски, е минимален.

Според палестинските здравни власти в Газа най-малко 1400 палестинци са загинали при израелски огън, откакто през октомври миналата година бе постигнато споразумението за спиране на огъня. Израел съобщава, че за същия период четирима негови войници са били убити от палестински бойци в ивицата Газа.

Войната в Газа бе провокирана от нападенията срещу Израел на 7 октомври 2023 г., водени от „Хамас“, при които загинаха над 1200 души, а още 251 души бяха взети за заложници. Последвалите бомбардировки и сухопътни операции на Израел в ивицата Газа са отнели живота на повече от 74 000 души, сочат данни на палестинските здравни служби.

Редактор: Цвета Лазаркова