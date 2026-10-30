Дебатът между двамата кандидати за президент може да мотивира допълнителни избиратели да отидат до урните на балотажа, но реалният ефект от него ще стане ясен в неделя. Това заяви социологът от агенция „Тренд“ Евелина Славкова в „Интервюто в Новините на NOVA”.

„Дебатът със сигурност ще се отрази в различни посоки. В някаква степен ще провокира хора, които не са мислили да излязат да гласуват. Или такива, които са харесали единия кандидат на дебата, или са се подразнили от другия, да отидат до урните“, коментира Славкова.

По думите ѝ в социалните мрежи вече се наблюдава своеобразна битка между привържениците на двамата кандидати, като всяка от страните обявява своя претендент за победител в дебата. Социологът изрази надежда избирателната активност тази неделя да бъде по-висока.

Илияна Йотова и Андрей Гюров сблъскаха гледни точки в предизборен дебат

Славкова определи като интересен процеса на мобилизация на избирателите на ГЕРБ и ДПС в рамките на седмицата преди балотажа. Според нея резултатите от екзитполовете ще покажат доколко политическите сигнали през последните дни са повлияли на поведението на избирателите. Коментарът ѝ беше по повод декларацията, подписана от лидери в дясното политическо пространство, сред които и Бойко Борисов, с призив за подкрепа за Андрей Гюров.

„За мен е изключително интересно как ще реагират избирателите на ГЕРБ и доколко те ще бъдат мобилизирани. Декларацията е подписана от страна на Бойко Борисов в лично качество, а не от страна на ГЕРБ. Няма решение на Изпълнителната комисия на партията“, посочи социологът.

Славкова отбеляза, че екзитполовете ще дадат възможност да се проследи движението на избирателите по демографски профил и политически предпочитания.

По отношение на подкрепата за Илияна Йотова Славкова посочи, че най-големият потенциал за допълнителни гласове идва от избирателите на „Прогресивна България“.

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Редактор: Габриела Павлова