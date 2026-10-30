Политици и общественици излязоха с призив за подкрепа на кандидат-президента Андрей Гюров и кандидат-вицепрезидента Георги Кандев.

В пост във Facebook дипломатът Илиян Василев написа: „Днес националната сигурност трябва да стои над партийните различия. Необходимо е единство около ясната оценка на заплахата, решителната защита на националните интереси и пълноценното участие на България в общата отбрана на ЕС и НАТО.“

По думите му рязко се увеличава уязвимостта на България и геополитическия риск за страната заради отказа да се разпознае руската заплаха и да се назове отговорността на Кремъл за ескалацията в Черно море.

„Стремежът на Путин НАТО да се върне към границите отпреди 1997 г. означава връщане на България и Източна Европа в руската сфера на влияние. Нито дума за това - нито от Йотова, нито от Радев. Българското общество на практика е лишено от реалистична оценка на опасността чрез непрекъснатото повтаряне на тези, които съвпадат дума по дума с позициите на Кремъл и рязко контрастират с оценките на ЕС и НАТО. Същото се отнася и до отказа да се назове стратегическата заплаха, съдържаща се в искането на Путин НАТО да не разполага сили извън границите на Алианса от преди 1997 г. - искане, което на практика означава връщането ни в руската сфера на влияние и излизането на цяла Източна Европа от НАТО. Нито дума за това - нито от Йотова, нито от Радев“, пише още Василев.

Дипломатът заявява, че има нужда от категоричен избор в защита на България, европейското ѝ бъдеще и сигурността на гражданите.

След дебата между Йотова и Гюров: Какви бяха ключовите послания на кандидатите

Призивът е подкрепен от следните личности (по азбучен ред):

Президент

Росен Плевнелиев

Министър-председатели:

Бойко Борисов

Иван Костов

Николай Денков

Кмет на София

Васил Терзиев

Министри:

Аню Ангелов

Атанас Запрянов

Бойко Ноев

Валентин Радев

Велизар Шаламанов

Даниел Митов

Корман Исмаилов

Меглена Кунева

Надежда Нейнски

Николай Василев

Николай Ненчев

Николай Свинаров

Румяна Бъчварова

Тодор Тагарев

Трайчо Трайков

Висши офицери от резерва и запаса:

Генерал-лейтенант Димитър Илиев

Вицеадмирал Георги Фиданов

Генерал-майор Любен Стойков Пандев

Генерал-майор Стефан Димитров

Бригаден генерал Динко Иванов

Дипломати и общественици:

Валери Рачев

Весела Чернева

Евгения Колданова

Илиян Василев

Радан Кънев

Стефан Тафров

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Редактор: Цвета Лазаркова