Как се представиха кандидатите за президентския пост в предизборния дебат и какви аргументи сблъскаха? Тази тема коментираха в "Здравей, България" журналистът Силвия Великова и Ангел Джамбазки от ВМРО.

"За мен липсваше най-важната глава, която трябваше да срещнат двете кандидатури, а именно президентските правомощия. Очевидно за твърдите ядра този дебат няма да има никакво значение", заяви Великова. По думите ѝ идеята на дебата е била да накара хората да излязат да гласуват. Според нея обаче сблъсъкът между двамата кандидати не е бил поощряващ гласуването на втория тур.

"Видяхме в малко по-различна светлина и Йотова - доста нападателна, със самочувствието на опита, който има, и Гюров - доста плах, поглеждащ към листчетата, изпускащ химикалката. На няколко пъти той не можеше дори да използва адекватно времето, което има, за да си развие тезата. Много големи очаквания имаше към този дебат и беше справедливо да ги има. Ако не гласувам всеки път, защото трябва, след този дебат по-скоро не бих отишла да гласувам", каза журналистът.

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"Добрата новина за мен е, че имаше този дебат. За нашите политически нрави беше очудващо европейски и цивилизован", коментира Ангел Джамбазки. По думите му Илияна Йотова се е опитвала да доминира през цялото време, докато Гюров се е държал проевропейски за неговите избиратели. "Фактът, че не си използваше времето докрай, показва донякъде липса на политически опит. Всеки, който е бил на дебат и се занимава с политика, отлично знае, че трябва да накараш журналиста да те прекъсне", каза той.

По думите на журналиста Силвия Великова в момента има голяма неизвестна около случая с шефа на НСО. "Това е единствената служба, която е на пряко подчинение на президента. Тя е поискала оставката на шефа на НСО, премиерът е казал: "Не, няма засега да даваме тази оставка". Това беше един въпрос, за който беше добре да чуем какво мислят кандидатите, как ще споделят тази взаимообвързаност с институцията на премиера", каза Великова.

"Ако такъв въпрос беше зададен, Йотова трябваше да се конфронтира по време на този дебат с Румен Радев, а мисля, че тя не искаше да се конфронтира с него. Относно помилванията това беше мястото, на което тези хора да кажат какво ще направят с тази институция", каза още тя.

По отношение на темата за Киев, която беше засегната в дебата, Джамбазки посочи: "Дълбокото убеждение на голяма част от българските граждани е, че работата на министър-председателя, когато е служебен, е да подготви изборите, а не да взима решения, които манифестирано задължават българската държава с години напред, ако това изобщо се случва".

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И двамата бяха единодушни, че Андрей Гюров не е бил достатъчно подготвен за дебата. "Той трябваше да е подготвен, защото Йотова е политик с много дълъг стаж на всички нива. Тя си позволи да го демонстрира с това надменно и за мен изненадващо поведение, което досега обичайно не е демонстрирала", каза Силвия Великова.

"От кампанията не можах да видя онова, което видях снощи - че Илияна Йотова може да е настъпателна, да се държи като човек, за когото това е победа на всяка цена", добави тя.

"Това, което видяхме по време на дебата, е продължаваме линиите на комуникация на двамата кандидати. Продължиха обвиненията в същите посоки, нищо ново не извадиха. А това, което видяхме след дебата, е че поддръжниците на Йотова казват: „Браво, Йотова се справи!”, а поддръжниците на Гюров казват: „Браво, Гюров се справи”. Това каза комуникационният експерт Александър Христов в ефира на „Твоят ден”.

Журналистът Валерий Тодоров смята, че споровете и тезите в кампаниите на кандидатите за президент са добре познати и затова и в дебата нямаше изненади. Според него, ако се търси колебаещият се електорат, едва ли той ще бъдат спечелени чрез манипулации. Също така допълни, че такива манипулации няма да променят нагласите на хората, които подкрепят съответните кандидати.

Според Тодоров думите на Йотова към Гюров по време на дебата, че нейният съпруг е бил обект на словесни атаки, са „недоказани тези и не бива да се коментират, мисля, че това беше излишно”.

По повод подкрепата, която получават двамата кандидати, Христов каза, че „понякога имаме чувството, че мачът се играе между агитките, не между играчите”. По думите му дебатите се водят между представителите на инициативните комитети, а не между самите кандидати. И акцентира и на активността на хората в социалните мрежи.

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Редактор: Ивета Костадинова