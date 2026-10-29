Дебатът между кандидатите за президент ще бъде ключов, особено при близката разлика в резултатите на първия тур. Това посочи в предаването „Твоят ден” председателят на Младежкото обединение на БСП Габриел Вълков. По думите му подобен формат дава възможност на хората да чуят различните позиции на едно място, да направят своите изводи и след това да упражнят правото си на глас.

Вълков коментира и трудностите в политическата комуникация, като посочи, че хората възприемат и анализират посланията по различен начин. По темата за назоваването на агресора във войната между Русия и Украйна той заяви, че независимо дали даден политик посочва конкретна държава, това няма значение за развитието на конфликта или за България като държава.

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Председателят на Младежкото обединение на БСП подчерта, че разговорите не бива да започват с поставяне на етикети, тъй като това пречи да се постигне търсеният резултат. Той изрази съгласие, че трябва да се водят преговори за мир, но по думите му в политиката е необходимо да се запазва баланс, а президентът трябва особено внимателно да подбира думите си, когато определя позицията си спрямо различни държави.

Бившият депутат от "Продължаваме Промяната" Искрен Митев смята, че дебат между кандидатите за президент има, но той вече се провежда по различен начин - чрез кратки видеа, отделни информационни фрагменти и съдържание в социалните мрежи. По думите му е малко вероятно хората, които предстои да решат за кого да гласуват, да изгледат целия дебат.

Митев отбеляза, че все повече хора се информират чрез изкуствения интелект и инфлуенсъри в социалните мрежи. Според него дебатът се случва независимо дали кандидатите участват в организирани формати.

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Той коментира и поведението на новите властимащи, като посочи, че преди да заемат настоящите си позиции, те са били по-склонни да изразяват мнения и да отговарят на въпроси. Според Митев липсата на информация естествено насочва хората към дигиталните канали.

По темата за неназоваването на агресора Митев заяви, че това също е позиция и може да показва затруднение да се назове конкретната страна заради различни съображения. Той подчерта, че според него общественият разговор трябва да се съсредоточи и върху ежедневните проблеми на хората.

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Редактор: Ивета Костадинова