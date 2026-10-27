Дни преди балотажа започна преразпределение на политическите сили. Остават обаче големи неизвестни, които могат да бъдат от ключово значение предвид минималната разлика между двамата кандидати за президентския пост.

Управляващата формация "Прогресивна България" остава твърдо зад кандидатурата на Илияна Йотова. ПП и ДБ продължават с подкрепата си за Андрей Гюров. Основният въпрос - ще дадат ли подкрепа и на кого от основната опозиционна партия ГЕРБ? Под въпрос стоят и ДПС. А "Възраждане" са категорични в едно - няма да дадат нито един глас за Андрей Гюров.

Костадин Костадинов: Нито един симпатизант на „Възраждане” няма да подкрепи Гюров на балотажа

Премиерът и лидер на "Прогресивна България" Румен Радев потвърди за пореден път - остават категорично зад Йотова. След като вчера обяви, че сглобката се възражда, днес не отговори дали ще търсят подкрепа от други формации.

За лидера на ГЕРБ Бойко Борисов фокус остават следващите избори - местните догодина. Това става ясно от публикация във Facebook. "Подготвяме конкретни предложения за решаване на проблемите по места. Голяма част от тях касаят и предложения, които ще направим по отношение на държавния бюджет за догодина. Това е основата на подготовката ни за предстоящите местни избори", се посочва в публикацията.

Премиерът ще подкрепи Йотова и не смята публикацията на МС за грешка

Подкрепа за Гюров обяви колегата му в парламента от СДС Румен Христов. Но от партията, която е в коалиция с ГЕРБ обявиха, че това е лична позиция. А те няма да дават непоискана подкрепа.

От ДПС няма коментар нито в деня на изборите, нито след това. А след като остана на трето място в президентската надпревара, лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов беше ясен. "Гюров няма да получи нито един глас от "Възраждане". Нито един. Настройката срещу него е много сериозна на принципна и идеологическа основа. Категорично не подкрепяме Гюров. Категорично се обявяваме против г-н Гюров. Една част няма да отидат да гласуват. Една част ще гласуват с "Не подкрепям никого", една част ще подкрепят Йотова", заяви той.

Прогнозата на Костадинов е, че на балотажа гласовете на ГЕРБ и ДПС ще бъдат мобилизирани в подкрепа на Гюров. Но и от щаба на Гюров, и от "Демократична България" и "Продължаваме промяната", които застанаха зад него, обявиха, че няма да водят преговори.

Божидар Божанов: Вотът показа срив на доверието към управляващите

"Румен Радев говори за сглобки. Единствената сглобка, която виждаме в момента е между "Възраждане" и "Прогресивна България", които говорят в един тон едно и също, лъжи, че някой щял да вкарва България във война. Злоупотребяват с властта, за да си осигурят безконтролна власт", коментира съпредседателят на "Демократична България" Божидар Божанов.

"Думички като сглобка са абсолютно несъстоятелни. Тези избори не се решават в партийни централи, те ще бъдат решени от свободните граждани на България. България трябва да продължи да бъде европейска държава, която не се навежда пред агресори", заяви Кирил Петков от ПП.