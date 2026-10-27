Премиерът Румен Радев потвърди, че ще подкрепи Илияна Йотова на балотажа за президентските избори и ще присъства на нейно предизборно събитие във Велико Търново. Пред журналисти той коментира още оставката на началника на НСО ген. Емил Тонев, сигналите до ЦИК за публикация на правителствения сайт и преговорите с Европейската комисия за държавния бюджет.

„Разбира се, че ще подкрепя госпожа Йотова. След като приключим с кмета на Велико Търново, аз ще присъствам на нейното мероприятие“, заяви министър-председателят. Изявлението му беше направено във връзка с посещението му във Велико Търново, където беше насрочена среща с кмета на града и председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините Даниел Панов. Основните теми на разговора са взаимодействието между централната и местната власт и решаването на актуалните проблеми пред общините.

За оставката на началника на НСО: Чакаме резултатите от разследването

Попитан дали ще бъде приета оставката на началника на Националната служба за охрана ген. Емил Тонев, Радев заяви, че позицията му остава непроменена. „Вече отговорих на този въпрос в неделя. Нямам какво ново да ви добавя. Чакам резултатите от разследването“, посочи премиерът.

Румен Радев: На балотажа ще избираме между демокрацията и корупционния модел на „сглобката“, да я изпратим в небитието

Той подчерта, че решенията на правителството трябва да се основават на установени факти, а не на емоционални реакции. „Ние не базираме нашите решения на емоции, а на ясни доказателства и факти. Ние сме правова държава“, заяви Радев и допълни, че очаква резултатите от разследването във Военната прокуратура.

За сигналите до ЦИК: Не смятам публикацията за грешка

Министър-председателят беше попитан и дали счита за грешка разпространеното чрез официалните канали на Министерския съвет съобщение, свързано с подкрепата му за Илияна Йотова. „Не мисля. Нашият пресцентър вече е дал ясно обяснение и отговор по този въпрос“, заяви Радев. Той призова журналистите да направят сравнение с практиките при управлението на бившия премиер Николай Денков. „Спомнете си назад. Могат от моя пресцентър да ви дадат ясни факти, данни и всякакви материали за това как се е процедирало по тези въпроси по времето на министър-председателя Денков“, добави той.

Коментарът му идва след сигналите до Централната избирателна комисия за предполагаема предизборна агитация чрез официалния сайт на правителството . Инициативният комитет, издигнал Андрей Гюров и Георги Кандев, поиска проверка дали са нарушени правилата на Изборния кодекс.

От Министерския съвет вече защитиха публикацията с аргумента, че Правителствената информационна служба е длъжна да информира обществото за позициите на премиера. От кабинета посочиха също, че към момента на въпросния брифинг предизборната кампания за втория тур все още не е била започнала.

Румен Радев: Ще се явя в парламента, ако бъда повикан

По повод искането на опозицията за ново парламентарно изслушване на премиера и ресорни министри по актуални теми, включително въпроси, свързани с помилвания и разследвания на убийства, Радев заяви, че е готов да се яви пред депутатите. „Винаги съм се явявал, когато българският парламент ме повика“, подчерта той.

Премиерът отправи и критика към свои предшественици, които според него са избягвали парламентарния контрол. „Не постъпвам като бивши министър-председатели, които бягаха от контрол. С години не се мяркаха в парламента“, заяви Радев.

Тежки преговори с Европейската комисия за бюджета

Министър-председателят коментира и подготовката на държавния бюджет, като обяви, че правителството продължава интензивните разговори с Европейската комисия.

По думите му кабинетът настоява да запази предвидените социални разходи въпреки препоръките, отправени от Брюксел. „Ние сме твърдо решени в този бюджет, въпреки препоръките, които се дават към нас от Европейската комисия, да запазим социалната програма, да запазим доходите, увеличението на пенсиите, детските, майчинските, повече пари за образование, здравеопазване, култура и спорт“, заяви Радев.

Той определи разговорите с Европейската комисия като изключително трудни, но изрази надежда, че правителството ще успее да защити предложенията си. „Продължаваме тези много тежки преговори с Европейската комисия. Когато сме готови, а аз се надявам, че ще отстоим нашите виждания за бюджета, веднага ще го внесем“, допълни премиерът.