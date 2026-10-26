Премиерът Румен Радев направи първия си коментар след първия тур на президентските избори, на които подкрепената от неговата формация кандидатпрезидентска двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев спечели най-голяма подкрепа, но получи малка преднина пред Андрей Гюров и Георги Кандев. Радев поздрави Йотова за резултата, но изрази сериозно притеснение от рекордно ниската избирателна активност и отправи остри критики към политическите си опоненти.

„Изборът е ясен. В неделя ще избираме между демокрацията и корупционния модел на „сглобката“, между спокойната истина и истерията на троловете. За тях е въпрос на живот и смърт да защитят и да прикрият корупцията и заграбването. Така че няма никакво място за самоуспокоение. Всички избори са важни, няма маловажни. Нека в неделя да изпратим „сглобката“ в небитието. Нека да гласуваме за Илияна Йотова“, призова Радев.

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„Първо искам да поздравя госпожа Йотова с победата - една победа в условията на безпрецедентно ниска избирателна активност. Тя трябва да бъде поздравена най-вече за това, че запази достойнството си и не се вписа в тази много тежка, изключително негативна кампания, която се водеше срещу нея“, заяви още премиерът.

Според него резултатите от първия тур са тревожен сигнал за политическата система. Той обвини ПП-ДБ и Делян Пеевски в опити да повлияят на обществените нагласи и да обезкуражат избирателите. „ПП-ДБ, Пеевски и компания се хванаха за гушите и внушиха на много хора, че е безсмислено да се гласува на тези избори. Други повярваха, че победата е предрешена и просто не отидоха до урните“, коментира министър-председателят.

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Той определи изборите като опит за политически реванш на партиите, които според него стоят зад така наречената „сглобка“. „За тях президентската институция е инструмент за вземане на властта, да ни върнат обратно назад, да саботират съдебната реформа. Те не биха се поколебали дори да ни въвлекат във войната“, заяви той.

Радев призова за по-активно участие в балотажа, като представи предстоящото гласуване като избор между два противоположни политически модела. „Хората повярваха, че битката просто е решена, и много от тях не излязоха да гласуват. Аз мисля, че това самоуспокоение ще изчезне на втория тур и ще видим една по-голяма избирателна активност. Това е важно за всички нас“, посочи премиерът.

Според него политическите сили, които нарича „сглобката“, се стремят да запазят влиянието си, за да избегнат отговорност за свои действия.

Попитан дали резултатите от първия тур може да се тълкуват като спад в подкрепата за неговото управление, премиерът отхвърли подобна интерпретация. „Не бъркайте президентските избори с парламентарните. Много хора се самоуспокоиха на базата на прогнозите“, отговори той, като отново свърза ниската избирателна активност с очакванията за предварително решен резултат.

Редактор: Цветина Петкова