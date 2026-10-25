Най-вероятно няма да имаме президент от първи тур, защото избирателната активност все още е ниска. Това каза премиерът Румен Радев, след като упражни правото си на глас.

Той призова хората да гласуват, защото „колкото по-масов е вотът, толкова по-легитимен е изборът”. „Аз гласувах за това да имаме действена и отговорна пред българските граждани президентска институция за това националният интерес да бъде императив за всички институции”, посочи Радев. По думите му в непредвидимите времена, в които живеем, е важно президентът да има знания, опит и ясни позиции и принципи, готов да ги отстоява.

Министър-председателят не видя неубедителност на кандидатите зад ниската избирателна активност. „По-скоро тази кампания беше базирана на компромати, инсценировки – кална кампания. Затова се отблъснаха избирателите. Друго, което демотивира гражданите, е чувствителната преднина на първия пред втория кандидат”, смята Радев.

Сблъсъкът на НСО и Соня Колтуклиева

Премиерът не потвърди, че ще приеме желанието на директора на Националната служба за охрана да напусне поста си. „Искам да видя резултатите от разследването”, подчерта той. Ген.-майор Емил Тонев депозира оставката си заради случая, при който негов служител избута журналиста Соня Колтуклиева. След инцидента тя беше в болница, а охранителят на председателя на Народното събрание беше задържан.

Попитан какво мисли за това, че опозиционните партии в парламента поискаха оставката на Михаела Доцова, той посочи: „Те започват да действат все по-координирано. Истеризираха тази провокация с надеждата да се вдигне обществена вълна на възмущение и зад тази димка те да легализират пред обществото своята сглобка. Този план пропадна”.

Радев разкри, че когато охранявано лице се качи в кола на НСО, служителите заключват вратите. „В Закона за НСО много ясно е разписано, че в критична ситуация разпорежданията на служители са задължителни за охраняемото лице, независимо колко висока длъжност заема то. Г-жа Доцова не е нарушила нито закона, нито моралните норми”, категоричен е премиерът.

Убийството на Слави Бинев

В годините на Прехода такива знакови убийства не само, че не се разкриваха, а извършителите им се прикриваха от полицията и от държавата. Сега нещата са коренно различни. Държавата се връща в своите функции”, подчерта премиерът, като припомни, че заподозрените за убийството на Слави Бинев бяха заловени след няколко часа, а след покушението на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов задържан имаше след около 24 часа.

„Вече се вижда и се усеща, че подземният свят и олигархията губят контрол върху обществените поръчки и финансовите потоци в държавата. Когато ресурсите намаляват, противоборството за тях се изостря”, смята Радев. Той се закани държавата да е още по-активна в разкриването на подобни престъпления, както и по отношение на възмездията. Като основен мотив за убийството на Бинев министър-председателят посочи преразпределение на пари.

Арести на кметове от ДПС

Радев не скри, че очаква разследването по тези случаи да бъде обективно. „Разпитват се много хора и призовавам за повече смелост. Има притеснение в някои политически лидери, че все повече хора ще започнат да говорят какво се е случвало и как се е грабело”, подчерта премиерът.

Свалени страници в социалните мрежи

Той е разговарял с министъра на вътрешните работи и с главния секретар на МВР във връзка с информацията за няколко сатирични страници в социалните мрежи с десетки хиляди последователи, които са спрени за втори пореден ден . „Категорично правителството няма нищо общо със случая и не стои зад тяхното сваляне”, подчерта Радев. По думите му ако докладите към Meta за нарушаване на елементарна етика са станали много - това е друг въпрос.

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Редактор: Калина Петкова