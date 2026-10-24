Убиха бизнесмена Слави Бинев. Информацията беше потвърдена от ГДНП за NOVA. Той е застрелян в столичния квартал „Павлово”.

Сигнал за престъплението е получен в 10.18 ч., потвърдиха от СДВР и Спешна помощ. Линейката пристигнала на мястото за 7 минути, но спешните медици само констатирали смъртта на жертвата.

Снимка: Георги Карамфилов, NOVA

По информация на NOVA за убийството сигнализирал работник в къщата на Бинев. Той казал, че на мястото дошли хора, чули се изстрели и когато отишъл да провери какво се случва, видял Бинев убит. Намерена е една гилза, а по тялото на жертвата има една огнестрелна рана в областта на главата, уточни главният секретар на МВР Любомир Николов.

Около час след получаването на сигнала за убийството властите задържаха трима души с оръжие на 54-и километър на магистрала "Тракия" в района на тунел "Траянови врата".

Двама от задържаните са с турски имена, а третото е с българска лична карта, съобщи Николов. Мъжете били гости на Бинев и се занимавали със строителство. Изграждали два комплекса на територията на София. На този етап няма данни за връзка между Бинев и фирмата, която се занимава със строителството.

У тях властите открили две оръжия. Едното било изхвърлено преди спирането на автомобила, а второто е намерено в чантичката на едно от лицата. Николов обяви, че не смята, че към настоящия момент може да се говори за поръчково убийство. Предполага се, че мотивът за престъплението са неуредени финансови отношения.

Задържаните имали разрешително за притежаване на оръжие.

Снимка: Георги Карамфилов, NOVA

Софийската градска прокуратура вече образува досъдебно производство по случая. Очаква се утре да стане ясно дали на тримата задържани ще бъдат повдигнати обвинения и дали ще бъдат задържани за срок от 72 часа.

Кой беше Слави Бинев?

Бинев беше президент на Българската федерация по таекуондо и зам.-председател на Българския олимпийски комитет. Беше член на Съвета на Световната федерация по таекуондо (World Taekwondo Council), с което стана първият българин в историята, влязъл в 14-членния управляващ орган на световното олимпийско таекуондо. Освен това, бизнесменът беше и първи вицепрезидент на Европейския таекуондо съюз (European Taekwondo Union – ETU).

Бинев започва кариерата си в политиката в партия „Атака”. Участва в Европейския парламент като член на Комисията по икономически и финансови въпроси през 2007 г., в делегацията в Евросредиземноморската парламентарна асамблея, интергрупата по спорта.

През 2009 г. е преизбран за евродепутат. През 2011 г. напуска „Атака”. Година по-късно учредява Консервативна партия движение на успеха, която става член на политическия съюз Гражданско обединение за реална демокрация. През 2014 г. Бинев напуска ГОРД и става член на Националния фронт за спасение на България. На изборите за Народно събрание през октомври 2014 г. е избран за депутат.

През декември 2014 г. е избран за председател на парламентарната комисия по култура. Назначаването му предизвиква протести. На 8 декември 2014 г. Бинев подава оставка. На изборите през 2017 г. е кандидат за народен представител от листите на ДПС.

С минута мълчание почетоха паметта на убития Бинев на турнира по таекуондо

В столичната зала "Левски София" трябва да се проведе Тринадесетият международен турнир по олимпийско таекуондо, който е организиран от клуб „Рамус" и Българската федерация по таекундо. Събитията и официалната церемония обаче бяха отменени след убийството на Бинев. В негова чест състезателите и съдиите запазиха минута мълчание в негова чест. Официалните лица, които трябваше да присъстват, преди да бъдат отмнени събитията, са вътрешният министкър Иван Демерджиев, вицепрезидентът на федерацията Димитър Михайлов, както и официални лица от Министерство на младежта и спорта. Михайлов се обърна към публиката и състезателите и съобщи новината за смъртта на Бинев, като изказа и съболезнования на близките на бизнесмена.