Няколко сатирични страници в социалните мрежи с десетки хиляди последователи са спрени за втори пореден ден.

След като вчера профилите им бяха свалени, новите им страници бързо събраха десетки хиляди последователи.

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От ГДБОП отричат намеса. Засега няма публично потвърждение кой стои зад деактивирането на профилите.

Правителството няма отношение към деактивирането на сатирични страници в социалната мрежа Facebook. Това заяви Румен Радев в отговор на журналистически въпрос дали властта стои зад свалянето на профилите.

„Категорично правителството не стои и няма нищо общо. Ние с хумор, сатира и забава в черни краски не се занимаваме“, посочи Радев.

Той уточни, че е разговарял с министъра на вътрешните работи и с главния секретар на МВР по случая.

Според Радев, ако до Meta са изпратени множество сигнали за нарушения на елементарни етични норми, това е отделен въпрос. Той обаче отново подчерта, че правителството няма отношение към действията на компанията.

Редактор: Георги Иванов