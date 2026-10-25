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Премиерът и ГДБОП отрекоха намеса на правителството
Няколко сатирични страници в социалните мрежи с десетки хиляди последователи са спрени за втори пореден ден.
След като вчера профилите им бяха свалени, новите им страници бързо събраха десетки хиляди последователи.
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От ГДБОП отричат намеса. Засега няма публично потвърждение кой стои зад деактивирането на профилите.
Правителството няма отношение към деактивирането на сатирични страници в социалната мрежа Facebook. Това заяви Румен Радев в отговор на журналистически въпрос дали властта стои зад свалянето на профилите.
„Категорично правителството не стои и няма нищо общо. Ние с хумор, сатира и забава в черни краски не се занимаваме“, посочи Радев.
Той уточни, че е разговарял с министъра на вътрешните работи и с главния секретар на МВР по случая.
Според Радев, ако до Meta са изпратени множество сигнали за нарушения на елементарни етични норми, това е отделен въпрос. Той обаче отново подчерта, че правителството няма отношение към действията на компанията.Редактор: Георги Иванов
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