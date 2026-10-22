Мащабният технически срив, който затрудни достъпа на потребители до финансовата платформа Revolut, показа колко зависими сме от дигиталните услуги. Какви са рисковете за парите ни, как изкуственият интелект променя киберзаплахите и как можем да се предпазим? Темата коментира киберекспертът Христиан Даскалов в ефира на NOVA NEWS.

По думите му проблемът с Revolut е свързан с прекъсване в облачната инфраструктура на Google в Лондон. Той обясни, че след загуба на електрозахранване резервните батерии са осигурили временно захранване, но впоследствие дизеловите генератори не са се включили успешно. Това е довело до прекъсване на услуги, използващи съответната инфраструктура.

Срив в Revolut засегна плащанията и достъпа до приложението

„Данните са защитени, нашите средства са защитени, но не и достъпът до тях“, подчерта експертът. Според него подобни ситуации показват необходимостта хората да разполагат с повече от един начин за разплащане.

Даскалов посъветва потребителите да не разчитат единствено на една банкова сметка или карта, а да имат алтернативна възможност за плащане, включително определена сума в брой. Той обясни, че основният въпрос вече не е само как да предотвратим кибератака, а как да продължим нормалния си живот, ако дадена дигитална услуга временно стане недостъпна. „Тук става въпрос не толкова за киберсигурност, колкото за киберустойчивост“, заяви специалистът.

Той обърна внимание и на опасностите, свързани с уязвимости в широко използвани технологии. Като пример посочи предупреждение за пропуск в сигурността на PHP - програмен език, на който разчитат голям брой интернет сайтове. Според него изкуственият интелект вече позволява подобни слабости да бъдат откривани значително по-бързо.

Експертът призова потребителите да не отлагат актуализациите на софтуера на своите устройства. По думите му зад привидно рутинно обновяване може да стои отстраняването на сериозна уязвимост, която би могла да бъде използвана от киберпрестъпници.

Даскалов предупреди, че рисковете не се ограничават до телефоните и компютрите. Свързаните с интернет устройства в домовете и бизнеса също могат да се превърнат в мишена, ако не са достатъчно защитени. Той даде пример с киберинцидент във Франция, при който според разказа му хакерска намеса в системи за управление на хладилно оборудване е довела до сериозни загуби.

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Специалистът коментира и европейските правила за киберустойчивост, чиято цел е производителите и доставчиците на цифрови продукти и услуги да носят по-голяма отговорност за тяхната сигурност. Според него изкуственият интелект може да бъде както инструмент за извършване на атаки, така и средство за защита. Той разказа за разработен от български специалист AI агент, който след обучение е постигнал високи резултати при откриването на уязвимости.

„Атаки, които са ни познати от десетилетия, сега стават по-лесни за изпълнение, защото търсенето и намирането на уязвими устройства става за секунди вместо за дни, седмици и месеци“, обясни Даскалов.

По думите му технологиите могат да помогнат на потребителите и организациите да проверяват собствените си системи за пропуски в сигурността. Той обаче предупреди, че самите инструменти с изкуствен интелект също могат да създадат нови рискове, ако не се използват внимателно.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петкова