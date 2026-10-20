Мащабен технически срив в облачната платформа Google Cloud предизвика сериозни смущения в работата на десетки популярни приложения, банкови платформи, онлайн магазини и обществени услуги в Европа. Сред засегнатите са финансовото приложение Revolut, големи британски банки, онлайн услугите на Британската здравна служба (NHS England) и правителственият портал Gov.UK.

Проблемът засегна основно региона „europe-west2“, чийто център е в Лондон. Първите сигнали за технически затруднения се появиха в ранните сутрешни часове днес, а хиляди потребители съобщиха за прекъсвания чрез платформата Downdetector.

Смущенията засегнаха и клиентите на Revolut, включително в България. Много потребители сигнализираха, че не могат да влязат в профилите си, да извършват плащания или да използват физическите си банкови карти. Някои съобщиха за неуспешни разплащания в търговски обекти.

От Revolut потвърдиха за проблема с публикация в социалната мрежа X. Компанията съобщи, че прекъсването засяга множество функции и част от услугите може временно да не са достъпни. Техническите екипи работят по отстраняването на проблема възможно най-бързо, а от дружеството се извиниха на клиентите за причиненото неудобство.

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Първоначално обаче официалната страница на Revolut за състоянието на системите показваше, че всички услуги работят нормално. Разминаването между публикувания статус и сигналите на потребителите породи въпроси относно начина, по който компанията следи за технически проблеми и информира клиентите си.

Revolut and Lloyds down as users say payments are being declined https://t.co/UaqfRYNF9w https://t.co/s2vsuKi8Bd — LADbible (@ladbible) October 20, 2026

Revolut е финансова компания, базирана във Великобритания, чиито услуги се използват от над 80 милиона индивидуални клиенти и повече от 800 000 бизнес клиенти по света.

Сред останалите засегнати финансови институции са Lloyds, HSBC, NatWest и Bank of Scotland, при които също бяха регистрирани прекъсвания и затруднения с достъпа до приложенията или обработката на транзакции. Проблеми отчетоха и компании от сферата на доставките и търговията, сред които DPD, Royal Mail, супермаркетите Asda и имотният сайт Rightmove.

От Google потвърдиха, че техническите и инженерните им екипи работят по отстраняването на проблемите. Засегнати са и услугите на Google Security Operations, свързани с киберсигурността.

„Наблюдаваме проблем с множество услуги в региона europe-west2. Засегнатите клиенти може да изпитат прекъсвания на сесиите при достъп до Google Security Operations, както и забавяния в системните процеси. Извиняваме се на всички“, съобщиха от технологичната компания.

Инженерите продължават да разследват причините за повредата и да работят за възстановяването на пълния капацитет на облачните системи.

Редактор: Дарина Методиева