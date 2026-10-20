Финансовото приложение Revolut претърпя сериозен технически срив, който засегна няколко от услугите му. Много потребители съобщиха, че не могат да влязат в профилите си, да извършват плащания или да използват физическите си банкови карти.

Същевременно официалната страница на Revolut за състоянието на системите показвала, че всички услуги работят нормално. Това разминаване между обявения статус и сигналите на потребителите породило въпроси относно начина, по който компанията следи за технически проблеми и информира клиентите си.

Revolut and Lloyds down as users say payments are being declined https://t.co/UaqfRYNF9w https://t.co/s2vsuKi8Bd — LADbible (@ladbible) October 20, 2026

По-късно компанията потвърди за проблема с публикация в социалната мрежа X. В съобщението се посочва, че прекъсването засяга множество функции и някои услуги може да са временно недостъпни. От Revolut заявиха, че техническият екип работи по отстраняването на проблема възможно най-бързо, и се извиниха на клиентите за неудобството.

Хакери са използвали легитимен имейл на италианската полиция, за да източат данните от Revolut

Revolut е финансова компания, базирана във Великобритания. По данни на дружеството услугите ѝ се използват от над 80 милиона индивидуални клиенти и повече от 800 000 бизнес клиенти по света.

Редактор: Дарина Методиева