Министерският съвет ще проведе заседание на 16 ноември от 8:00 ч.

В дневния ред са проектозаконите за държавния бюджет на България, за бюджета на Националната здравноосигурителна каса и за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2027 г.

Припомняме, че параметрите на финансовата рамка бяха представени от премиера Румен Радев и финансовия министър Гълъб Донев на 6 ноември в УНСС.

Проектът беше обсъден и със социалните партньори. Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев посочи, че предложеният бюджет цели да върне публичните финанси към устойчивост, като същевременно запази подкрепата за доходите, семействата и инвестициите.