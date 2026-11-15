Петима души пострадаха при пожар, избухнал на коледен базар в Ане, Белгия, съобщи кметът Пиер Рондиа, цитиран от ДПА. Той посочи, че двама от ранените са откарани в болница в критично състояние.

По думите на градоначалника огънят е възникнал след взрив на газова бутилка. Пламъците са изпепелили две дървени постройки и са нанесли щети на други две.

Рондиа каза, че прокуратурата разследва причините за инцидента. Коледният базар "Маредсу" в Ане, южно от Брюксел, е много популярен в региона.

Той отвори врати в петък и продължава шест уикенда. Организира се в манастира "Маредсу" и включва над 60 щанда.

От бенедиктинското абатство заявиха, че заради пожара базарът ще остане затворен днес.