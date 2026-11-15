Дженсън Хуанг напусна поста президент и главен изпълнителен директор на NVIDIA след повече от три десетилетия начело на компанията. Оставката му, обявена на 12 ноември, идва след поредица от публикации за предполагаеми извънбрачни връзки, една от които е свързана с китайска бизнесдама, попаднала във фокуса на американски подозрения за шпионаж.

Бордът на директорите на NVIDIA прие оставката на Хуанг веднага. Временно управлението поема финансовият директор Колет Крес, докато компанията търси постоянен наследник. Така NVIDIA се изправя пред една от най-сериозните промени в историята си – раздяла с човека, който я ръководи от основаването ѝ през 1993 г.

Роден в Тайпе, Хуанг пристига в САЩ като дете. Като тийнейджър работи в ресторант Denny’s в Орегон, където мие чинии и сервира. През 1993 г. заедно с Крис Малаховски и Къртис Прием основава NVIDIA.

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Компанията започва с разработването на графични процесори за компютърни игри. С времето технологиите ѝ намират приложение в научните изчисления, центровете за данни и системите за изкуствен интелект. Днес чиповете на NVIDIA са сред основните компоненти, върху които се изгражда глобалната AI индустрия.

Хуанг се превръща в лицето на тази технологична трансформация. В Тайван е посрещан като рокзвезда, а местните медии дори измислят специално име за феномена – „Jensanity“. Почитатели чакат с часове за снимка и автограф от човека, превърнал се в символ на успеха на тайванец, изградил технологична империя в САЩ.

Връзката с Алис Хуанг и подозренията за шпионаж

Образът на технологичния визионер започва да се пропуква след публикации за отношенията му с Алис Хуанг – китайска бизнесдама и бивш ръководител на сингапурската компания Megaspeed International, която е имала бизнес отношения с NVIDIA.

На 8 ноември Дженсън Хуанг признава пред служителите на компанията, че е бил неверен на съпругата си. Той заявява, че действията му са наранили семейството му и са разочаровали колегите му.

Случаят придобива много по-сериозни измерения заради подозренията на американските разузнавателни служби, че бизнесдамата е предавала информация на Пекин. Вниманието се насочва и към Megaspeed – компания, фигурираща като партньор на NVIDIA в областта на облачните услуги.

Американските власти проверяват дали чрез компании и посредници в Азия не са заобикаляни ограниченията за износ на модерни американски чипове към Китай. Вашингтон въведе тези ограничения през 2022 г. с аргумента, че достъпът до най-мощните технологии има пряко значение за националната сигурност.

Китай категорично отхвърля обвиненията и ги определя като опит за очерняне на страната.

„Твърдението за т.нар. китайски шпионаж е напълно необосновано и цели да очерни Китай. САЩ трябва да спрат да фабрикуват подобни истории и да търсят оправдания за налагането на технологична блокада“, заяви говорителят на китайското външно министерство Мао Нин.

Скандалът придобива и политическо измерение заради близките отношения между Дженсън Хуанг и американския президент Доналд Тръмп. Двамата се срещат многократно, а ръководителят на NVIDIA е сред влиятелните гласове в дебата за американския износ на мощни AI чипове към Китай.

Снимка: gettyimages

Тръмп публично застана зад Хуанг, след като заяви, че го е попитал директно дали е знаел за предполагаемите връзки на Алис Хуанг с китайските служби.

Американският президент определи ръководителя на NVIDIA като човек с безупречна репутация и заяви, че случващото се се отразява тежко на него и семейството му. Позицията на Тръмп обаче не сложи край на въпросите за това какво са знаели американските институции.

Докато публикациите за Алис Хуанг продължават да предизвикват международен отзвук, се появяват и нови твърдения за личния живот на технологичния лидер.

Според Reuters Хуанг е имал интимни отношения и с друга служителка на NVIDIA. А публикации свързват отделна предполагаема връзка с Кимбърли Пауъл, вицепрезидент на компанията по здравеопазване. NVIDIA не коментира конкретните твърдения.

Съпругата на Хуанг, Лори, е неговата колежанска любов. Двамата се запознават като студенти и сключват брак през 1985 г. Заедно са повече от четири десетилетия и имат две деца. В извинението си Хуанг признава, че е наранил съпругата и семейството си. Няма публично потвърдена информация, че Лори е предприела стъпки за развод.

Какво означава оставката за NVIDIA и пазарите?

Оттеглянето на Хуанг поставя пред инвеститорите въпроса дали NVIDIA може да запази позициите си без човека, който в продължение на 33 години определяше стратегията ѝ.

Акциите на компанията реагираха със сериозни колебания след новината за оставката. Финансовият анализатор Йонко Чуклев обръща внимание на това, че бъдещето на компанията не зависи единствено от фигурата на нейния основател. Въпреки промяната в ръководството NVIDIA продължава да разполага с ключови технологични разработки, огромна клиентска база и изградени партньорства в индустрията.

Предизвикателството пред компанията сега е да докаже, че може да запази лидерската си позиция и без човека, който се превърна в нейно олицетворение. А въпросите около износа на чипове, отношенията с Китай и политическото влияние на технологичните гиганти вероятно ще продължат да съпътстват развитието на индустрията.

Миналото лято скандалът с целувката на концерт на Coldplay сложи край на кариерата на ръководителя на софтуерната компания Astronomer. Сега лична история разтърси много по-голяма технологична империя. Но в случая с Дженсън Хуанг залогът надхвърля личната репутация – стига до националната сигурност, отношенията между Вашингтон и Пекин и бъдещето на индустрията, която движи света.