Подаден е сигнал срещу премиера Румен Радев за предполагаемо нарушение на Изборния кодекс, адресиран до Централната избирателна комисия. Документът е от името на инициативния комитет, издигнал Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. Поводът са изявления на министър-председателя в подкрепа на Илияна Йотова, разпространени чрез официалните информационни канали на правителството.

Сигналът е подписан от Васил Стефанов, който е пълномощник на представляващия инициативния комитет. Според изложеното в него на 26 октомври Радев е направил политически изявления след участието си в седмия Софийски икономически форум. Впоследствие думите му са били разпространени от правителствената пресслужба, публикувани на официалния сайт на Министерския съвет и споделени във Facebook страницата на институцията.

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Вносителят посочва, че премиерът е призовал избирателите да подкрепят Илияна Йотова на балотажа на 1 ноември, като същевременно е отправил критики към нейния опонент Андрей Гюров. Според авторите на сигнала проблемът не е в правото на Радев да изразява политическа позиция, а в използването на официалните канали на държавна институция за нейното разпространение.

В документа се твърди, че по този начин са нарушени две разпоредби на Изборния кодекс – забраната за предизборна агитация в държавни учреждения и институции и забраната за безплатно използване на публичен административен ресурс за целите на предизборната кампания.

Подателят аргументира позицията си с това, че за подготовката и разпространението на публикациите са използвани служители на правителствената пресслужба, както и информационни канали, поддържани с публични средства. Посочва се още, че публикациите представят предизборни послания като официална правителствена информация, без да съдържат сведения за дейността на Министерския съвет или за повода, по който премиерът е направил изявлението.

От инициативния комитет настояват ЦИК да разпореди незабавно премахване на публикациите от сайта и Facebook страницата на Министерския съвет, както и да установи кои длъжностни лица са участвали в подготовката и разпространението им.

Иска се също да бъдат предприети действия за съставяне на актове за административни нарушения срещу премиера и отговорните служители, а копие от сигнала да бъде изпратено на Сметната палата. Вносителят настоява за разглеждане на случая в 24-часов срок, като аргументира спешността с наближаващия балотаж и началото на деня за размисъл на 31 октомври.

В документа е припомнено и решение на ЦИК от 2016 г., постановено по жалба на инициативния комитет, издигнал тогава Румен Радев и Илияна Йотова. Според подателя комисията е приела, че публикуването на предизборно съдържание на официалната интернет страница на община Ловеч нарушава забраната за агитация в държавни институции.

Проверка на NOVA показа, че според Хронограмата на ЦИК за изборите все още няма текуща предизборна кампания за балотажа. Точка 131 от Хронограмата гласи, че кампанията за новия избор започва веднага след определяне на кандидатите и датата на вота от ЦИК и приключва 24 часа преди изборния ден. Резултатите и имената на кандидатите за "Дондуков" 2, които ще участват във втория тур в неделя, трябва да бъдат обявени до 48 часа след края на изборния ден на първия тур. Официално той приключи в 21:00 ч. снощи.

Какво заяви Румен Радев

Повод за сигнала стана първият коментар на министър-председателя след президентските избори на 25 октомври . В него Радев поздрави Илияна Йотова за резултата на първия тур, но изрази притеснение от ниската избирателна активност и отправи остри обвинения към политическите си опоненти.

Премиерът представи предстоящия балотаж като сблъсък между два противоположни политически модела и призова избирателите да подкрепят Йотова. Той определи участието на формациите от т.нар. „сглобка“ като опит за политически реванш и ги обвини, че се стремят да възстановят влиянието си върху управлението и президентската институция.

Според Радев част от избирателите не са гласували на първия тур, защото са останали с впечатлението, че резултатът е предварително решен. Той изрази очакване на балотажа активността да бъде по-висока.

Министър-председателят отправи критики към ПП-ДБ и Делян Пеевски, като ги обвини, че с политическото си противопоставяне са обезкуражили част от гражданите да упражнят правото си на глас.

Радев заяви още, че според него политическите му противници разглеждат президентската институция като средство за връщане във властта и за възпрепятстване на съдебната реформа. Той ги обвини и че с действията си биха могли да създадат рискове за националната сигурност.

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Попитан дали малката преднина на Йотова пред Андрей Гюров показва спад в обществената подкрепа за правителството, премиерът отхвърли подобно тълкуване и подчерта, че президентските и парламентарните избори не бива да бъдат приравнявани.

Андрей Гюров с обвинения към властта: Министерският съвет не е предизборен щаб, държавата не е партийна собственост

Кандидатът за президент Андрей Гюров отправи остри критики към правителството заради публикация в официалната страница на Министерския съвет, която според него открито призовава гражданите да гласуват за опонента му Илияна Йотова на предстоящия балотаж. В специално обръщение той обвини управляващите, че използват държавен канал за предизборна агитация, и настоя институциите да гарантират равнопоставеност на кандидатите.

„Цял месец казвам, че президентът трябва да насочва светлината към важните неща. Ето нещо важно. Тази сутрин официалната страница на Министерския съвет – не страница на партия, не на политик, а на правителството на България, публикува: „Нека да гласуваме за Илияна Йотова“, заяви Гюров.

По думите му в същата публикация се посочва още, че на изборите в неделя гражданите ще избират „между мира и войната, между демокрацията и корупционния модел на сглобката, между спокойната истина и истерията на троловете“.

Гюров подчерта, че подобно послание не е изразено от политически коментатор или партиен лидер, а чрез официален комуникационен канал на държавна институция, финансирана с публични средства.

„Властта управлява бюджета, администрацията и полицията и е длъжна да гарантира честни избори за всеки кандидат еднакво. Министерският съвет не е предизборен щаб. Държавата не е партийна собственост. И никой български гражданин не е трол, защото гласува различно“, заяви той.

Според кандидата за държавен глава предстоящият балотаж не трябва да бъде представян като противопоставяне между привърженици на мира и войната. Той настоя, че действителният въпрос е как управляващите упражняват властта си и дали зачитат свободния избор на гражданите.

„В неделя изборът не е между мира и войната. Всички сме за мир. Изборът е дали властта служи на хората, или им казва как да гласуват“, посочи Гюров.

Той очерта и собствената си представа за президентската институция, като заяви, че държавният глава трябва да защитава гражданите и правилата, включително когато това влиза в противоречие с интересите на управляващите.

„Аз ще бъда президент, който стои между властта и гражданите. Президент, който пази правилата, когато на силните им е неудобно. Който казва истината за икономиката и сигурността, вместо да плаши. И който обединява хората около общата ни посока - Европа, сигурност, работещи институции и държава, на която може да се вярва“, заяви кандидатът.

Андрей Гюров се обърна директно към министър-председателя Румен Радев с призив правителството да се съсредоточи върху управлението на страната, без да се намесва в избора на следващия президент. „Господин Радев, имате пълно мнозинство и пълна отговорност. Управлявайте! Избора оставете на гражданите“, завърши той.

От Правителствената информационна служба излязоха с позиция. В нея се казва, че все още не е започнала предизборната кампания по силата на Изборния кодекс преди провеждането на новия избор (втория тур) на изборите за президент и вицепрезидент на Република България.

Публикуваме цялата позиция без редакторска намеса:

Отговорност на Правителствената информационна служба, както и на самите медии, е да информират своевременно и коректно обществото за публичните позиции и дейността на министър-председателя и правителството.

Дори и определени журналисти или медии да не споделят позициите на премиера, професионалните стандарти в журналистиката изискват те да бъдат отразени достоверно и в пълнота. Ако дадени медии въпреки това се отклоняват от професионалните стандарти и премълчават, преиначават, манипулират, съкращават и вплитат в политически наративи думите на министър-председателя или са подвластни на цензура или автоцензура, Правителствената информационна служба няма да следва тези негативни примери.

Обръщаме внимание и че при отразяването на днешния медиен брифинг на министър-председателя Румен Радев от Правителствената информационна служба, все още не е започнала предизборната кампания по силата на Изборния кодекс преди провеждането на новия избор (втория тур) на изборите за президент и вицепрезидент на Република България, съгласно чл. 342 (3) от Изборния кодекс.

Правителствената информационна служба ще продължи да информира българското общество за позициите и действията на министър-председателя и вярва, че почтените български медии ще направят същото, като не се поддават на опити за налагане и легитимиране на цензура от определени политически кръгове.

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Редактор: Цветина Петкова