Под 7% е избирателната активност в Кърджали и областта. Това сочат последните официални данни на ЦИК, които са от 16:00 часа в неделя. Въпреки това, в понеделник сутрин все още имаше доста чакащи за предаване на протоколи.

Мненията на местните за ниската активност са разнопосочни. Едни казват, че не са отишли да гласуват заради последните акции срещу кметове на ДПС. Други споделят, че рекордният брой на кандидатите ги е отказал да отидат до урните. Има и хипотеза за създадена на местно ниво организация да не се гласува. Никой обаче не говори открито за това.

Изборен прецедент в белишкото село Лютово - само двама души отидоха до урните

Пример за ниска избирателна активност е село Ямино, където при 699 имащи право на глас, само 9 са подали своя вот. В село Глухар при 792-ма по списък, само 26-ма са гласувалите. В Област Кърджали, община Джебел беляза най-ниската избирателна активност.

„Бях в секция в град Крумовград, където в избирателния списък имаше 1217 души, а гласувалите бяха 111. Това е така за първи път. Хора, които са идвали винаги да гласуват, сега просто си останаха по домовете. Говорят се различни неща, но аз не мога да твърдя кое е вярно. Просто им е казано да не ходят да гласуват, защото нямат издигнат кандидат от партията на Делян Пеевски“, каза един от членовете на СИК.

Неин колега очаква по-голяма избирателна активност на балотажа. „Ще се пазарят големите и после ще кажат: „Идете, гласувайте”, каза друг член на СИК.

„При нас гласуваха 18 човека. Едва накарахме кмета да гласува”, споделя трети човек от комисия.

„Разпореждането е отгоре. Нашите са като овцете - каквото им кажат - това е. Да не се учудим, ако Гюров спечели сега. Около него се движат Корман и други”, споделя местен жител, който също е част от състава на СИК.

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