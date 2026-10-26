Първият тур на президентските избори премина при безпрецедентно ниска активност в село Лютово, община Белица. До края на изборния ден в населеното място правото си на глас са упражнили едва двама души от общо 158 избиратели по списък.

До 17:00 часа в урната в селото не беше пусната нито една бюлетина. След този час все пак двама души – и двамата членове на секционната избирателна комисия – решиха да упражнят правото си на вот. Подадените два гласа представляват активност от малко над един процент.

Празни секции и ниска избирателна активност в Сунгурларе

Сходна е картината и в цялата община Белица, която отчита най-слабото участие на избирателите в цялата област Благоевград, заедно със съседната община Якоруда. В Белица са гласували едва 610 души от близо 8000, имащи право на глас.

Гласуването в село Лютово се провеждаше изцяло с хартиени бюлетини, което изключва хипотезата хората да са били възпрепятствани от машинен вот. Като възможен повод за пълния бойкот на изборите се посочва скорошният арест на кмета на община Белица Радослав Ревански, който е и заместник-председател на ДПС.

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