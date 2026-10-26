Снимка: Стопкадър
-
Румен Радев: На балотажа ще избираме между демокрацията и корупционния модел на „сглобката“, да я изпратим в небитието
-
След първия тур на президентските избори: Експерти призовават за дебат
-
„Червен картон” ли е ниската избирателна активност на първия тур на изборите
-
Рекордно ниска избирателна активност в Турция, Йотова води с 55% при 99% обработени протоколи
-
Социолози: Шансовете за балотажа са напълно изравнени, загуба на Йотова ще разклати кабинета
-
Урни без избиратели в Сунгурларе: Под 1500 гласували от над 10 000 имащи право на глас
До 17:00 ч. в секцията не е имало нито един гласувал
Първият тур на президентските избори премина при безпрецедентно ниска активност в село Лютово, община Белица. До края на изборния ден в населеното място правото си на глас са упражнили едва двама души от общо 158 избиратели по списък.
До 17:00 часа в урната в селото не беше пусната нито една бюлетина. След този час все пак двама души – и двамата членове на секционната избирателна комисия – решиха да упражнят правото си на вот. Подадените два гласа представляват активност от малко над един процент.
Празни секции и ниска избирателна активност в Сунгурларе
Сходна е картината и в цялата община Белица, която отчита най-слабото участие на избирателите в цялата област Благоевград, заедно със съседната община Якоруда. В Белица са гласували едва 610 души от близо 8000, имащи право на глас.
Гласуването в село Лютово се провеждаше изцяло с хартиени бюлетини, което изключва хипотезата хората да са били възпрепятствани от машинен вот. Като възможен повод за пълния бойкот на изборите се посочва скорошният арест на кмета на община Белица Радослав Ревански, който е и заместник-председател на ДПС.
Повече гледайте във видеото.
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни