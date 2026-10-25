Изборният ден в Сунгурларе също протича при ниска избирателна активтност. Хора няма нито в една от най—големите секции – в училище „Христо Ботев”, празно е и на площада в града. Жители казаха пред NOVA, че не бойкотират вота, а по-скоро изразяват апатия.

Право на глас имат 910 души там, а до 17:30 ч. са гласували само 24. В секцията в „Христо Ботев” има 2 маши и две урни, като едната машина въобще не е пускала, тъй като не се е налагало.

В цялата община има 27 села, където гласуват, общо 30 секции и 10 процента избирателна активност.

Припомняме, че заместник-кметът Хабибе Коджаисуф ръководи временно Община Сунгурларе, докато кметът Димитър Гавазов е в ареста. Той вече е подписал заповед, с която ѝ възлага да изпълнява функциите му.

Как протича изборният ден в секциите в страната

Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация задържането на кмет не води автоматично до прекратяване на правомощията му. Затова Гавазов запазва поста си, а Коджаисуф ще поеме текущото управление на общината в негово отсъствие.

Решението идва, след като в четвъртък вечерта Бургаският окръжен съд остави в ареста кметовете на Сунгурларе и Белица - Димитър Гавазов и Радослав Ревански. Двамата са обвинени в участие в престъпен сговор с цел търговия с влияние.

Димитър Гавазов беше задържан при специализирана операция на ГДБОП в Община Сунгурларе. Според прокуратурата той, кметът на Белица Радослав Ревански и областният председател на ДПС в Бургас Христо Широков са участвали в престъпен сговор с цел търговия с влияние. Разследващите твърдят, че предполагаемата престъпна дейност е започнала в началото на 2024 г. и е продължила до 20 октомври 2026 г.

Арестът на Гавазов предизвика протести пред Съдебната палата в Бургас. Десетки жители на Сунгурларе и Руен, както и представители на местната власт, се събраха в негова подкрепа. Кметът на Руен Ахмед Мехмед изрази съмнения, че действията срещу Гавазов са политически мотивирани.

Репортер: Елена Танева

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Редактор: Дарина Методиева