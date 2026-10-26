Полицейска операция се провежда в Кочериново след нападение срещу полицейски екип през изминалата нощ. Петима души са задържани, а по патрулния автомобил са нанесени материални щети, съобщиха от полицията в Кюстендил, цитирани от кореспондента на БТА Елица Иванова.

Униформени от Районното управление в Рила били изпратени на мястото след сигнал за силна музика. Възникнало напрежение, което прераснало в действия срещу служителите и патрулния автомобил.

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Днес в района се извършват огледи, претърсвания и други процесуално-следствени действия. Уведомена е прокуратурата, а работата по случая продължава, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Редактор: Габриела Павлова