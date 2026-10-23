Разкрити престъпления, иззети наркотични вещества, задържани лица и засечено нелегално радио са част от резултатите от провелата се през седмицата специализирана полицейска операция. Акцията е с цел предотвратяване на престъпленията, свързани с изборното законодателство, и противодействие на конвенционалната престъпност, съобщават от пресцентъра на ОДМВР - Сливен.

Тя се провежда от началото на седмицата на територията на районните управления в Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица със заповед на директора на ОДМВР-Сливен старши комисар Иван Русев. В акцията участват служители на сектори „Специални тактически действия“, „Противодействие на криминалната престъпност“, „Противодействие на икономическата престъпност“ и отдели „Охранителна полиция“ и „Разследване“.

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Извършени са проверки на превозни средства, лица от криминалния контингент, заложни къщи и дружества, предоставящи бързи кредити. Проверени са и лица, утвърдили се като местни лидери. Проведени са и беседи с цел предотвратяване на корпоративен вот.

В хода на операцията са образувани 10 досъдебни производства за притежание на наркотични вещества, кражби, незаконна сеч и други престъпления. В поделенията на ОДМВР-Сливен са задържани 10 души. Установени са шестима, обявени за общодържавно издирване.

В хода на операцията в село Ябланово е установено нелегално радио. Служители от сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ и служители от Главна дирекция "Мониторинг и контрол на съобщенията" са извършили проверка в котленското село по линия на противодействие на престъпленията против транспорта и съобщенията.

В два частни имота са установени съоръжения за неправомерно аналогово радиоразпръскване в радиочестотния спектър, монтирани на стопански постройки. Констатирано е радиоразпръскване на две честоти. На място са изготвени констативни протоколи и съоръженията са демонтирани.

Снимка: ОДМВР - Сливен

По случая е взето отношение от Главна дирекция "Мониторинг и контрол на съобщенията" за налагане на административна санкция, като за това нарушение в Закона за електронните съобщения е предвидена глоба в размер от 30 000 до 300 000 лева /текстът в закона е в лева/. Работата по случая продължава от служители към сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ към ОДМВР-Сливен.

Образувани са 5 досъдебни производства при установяване на лица, разпространяващи и притежаващи наркотични вещества. Иззети са различни по вид и грамаж опаковки, съдържащи вещества, които са реагирали положително при тестовете за наркотици - канабис, метамфетамин и фентанил.

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По време на операцията е разкрит и случай на изнудване. Мъж на 58 години - сирийски гражданин, се явил в РУ-Сливен около 16:45 часа на 22 октомври и съобщил, че след като установил липсата на мобилен телефон и портфейл с лични документи и неголяма сума в евро, непознати лица поискали пари, за да му ги върнат. След проведените незабавни издирвателни действия в рамките на провеждащата се операция лицата са установени и задържани. Те са криминално проявени мъж на жена – и двамата на 48 години от град Сливен. Откраднатите вещи са иззети и предадени. Образувано е досъдебно производство.

По линия на пътна безопасност са съставени 67 акта и 704 фиша за нарушения на ЗДвП. Образувани са две досъдебни производства за управление на нерегистрирани превозни средства. Установен е фрапиращ случай на превоз на неукрепен товар. На водача е съставен акт, като глобата, предвидена в закона, е 767 евро.

Снимка: ОДМВР - Сливен

От 28 септември до сега на територията на ОДМВР-Сливен са проведени 16 операции по противодействие на престъпленията срещу политическите права на гражданите. Съставени са 18 протоколи за предупреждение по Закона за МВР. Извършва се проверка по един сигнал, свързан с предстоящите избори.

Към момента тече специализирана операция на територията на РУ-Котел.

Редактор: Станимира Шикова