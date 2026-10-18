Петнадесет души са задържани за различни престъпления през тази седмица в хода на специализирана полицейска операция в Благоевградско. Нито един от тях не е задържан за нарушения на изборните права на гражданите. Това съобщи главен инспектор Страхил Анталавичев, началник на сектор „Опазване на обществения ред“.

Операцията се провежда във връзка с предизборната кампания. Днешните действия са по-мащабни и включват взаимодействие с други институции и жандармерията. В Сандански екипи на жандармерията ще работят съвместно с местните полицаи.

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„Нямаме задържани, но това не ни пречи. Ние си правим профилактика, съставяме протоколи, проверяваме лицата. Имаме информация за тях от предишни избори, че купуват и продават гласове“, заяви Анталавичев в отговор на въпрос за задържани за купуване на гласове.

По думите му към момента няма получени сигнали за изборни нарушения.

„Не можем да кажем дали се купуват или не, но нямаме получени сигнали“, уточни той.

В рамките на операцията са съставени около 50 предупредителни протокола на потенциални купувачи и продавачи на гласове.

На територията на цялата област са осигурени 25 допълнителни екипа. Предвидени са множество проверки на хора и автомобили.

Полицията работи и по сигнали, свързани с наркотици. По думите на Анталавичев има задържани лица и установени количества наркотични вещества. При проверките на автомобили са установени и водачи, употребили алкохол или наркотици.

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