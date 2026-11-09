Общо 875 пътници бяха евакуирани от ферибот в гръцкото пристанище Пирея заради сигнал за поставено взривно устройство на борда. Инцидентът е станал в следобедните часове.

Заплахата е била отправена от неизвестно лице на телефона на един от пътниците. Той незабавно уведомил екипажа на кораба „Блу Стар 1“, който е трябвало да отплава по редовен маршрут към островите Сирос, Патмос, Лерос, Кос и Родос.

От съображения за сигурност всички пътници са били изведени от ферибота. На борда е имало и 83-ма членове на екипажа.

След евакуацията сапьори са започнали проверка на кораба за наличие на взривно устройство. Фериботът остава на пристанището в Пирея, докато огледът не приключи.