Създаденият от американския президент Доналд Тръмп Съвет за мир призова Израел незабавно да увеличи хуманитарната помощ за Ивицата Газа, след като проливни дъждове и наводнения разрушиха десетки хиляди палатки и причиниха смъртта на най-малко петима души.

„Ситуацията вече не представлява просто заплаха от наближаващата зима, а непосредствена хуманитарна извънредна ситуация“, се казва в изявление на Съвета от 9 ноември.

През последните два дни силните валежи са отнесли десетки хиляди палатки, в които живеят разселени палестинци. По данни на управляваните от Хамас власти в Газа най-малко петима души са загинали. Практически цялото население на територията е било принудено да напусне домовете си поне веднъж заради войната.

Statement by the Board of Peace on Recent Flooding and Urgent Winterization Needs in Gaza https://t.co/lWxKhPxGeH — Board of Peace (@BoardOfPeace) November 9, 2026

Съветът за мир, натоварен с прилагането на договореното с посредничеството на САЩ примирие между Израел и Хамас от октомври 2025 г., заяви, че многократно е предупреждавал израелските власти за необходимостта от подготовка за зимата и сезонните наводнения.

Heavy rainfall triggered flooding through displacement camps in Gaza City, with Palestinians saying their belongings, including their bedding, have all become soaked https://t.co/Y6cEO4xdvn https://t.co/Yl6voFKlWI — Reuters (@Reuters) November 7, 2026

Израел контролира всички входни пунктове към територията. Малко преди публикуването на изявлението израелската армия съобщи, че е разрешила влизането на повече от 8200 камиона с помощи, включително 91 000 палатки.

Съветът призна предприетите мерки, но ги определи като недостатъчни.

„Призоваваме ръководството на настоящото израелско правителство незабавно да разреши и улесни доставката на всички необходими материали за подготовка за зимата и хуманитарни помощи“, се казва в изявлението.

🇵🇸 'This is not life': Rain heaps more woe on displaced Gazans Heavy rain has flooded tens of thousands of displaced Gazans' tents in the war-devastated territory, according to Palestinian authorities, leaving them without shelter. Displaced families have been fleeing their camps in parts of Gaza City and in central and northern areas of the territory — AFP News Agency (@AFP) November 9, 2026

Израелското външно министерство от своя страна обвини "Хамас", че е инвестирал във въоръжение вместо в инфраструктура, която би могла да предпази населението от наводненията.

„Хамас не може да избягва отговорността всеки път, когато завали“, заяви министерството в социалната мрежа X.

Снимка: АП, БТА

Съветът за мир призова и "Хамас" да спазва ангажиментите си по споразумението за прекратяване на огъня.

Въпреки примирието Израел продължава да нанася почти ежедневни удари в Газа. Премиерът Бенямин Нетаняху, който се бори за политическото си оцеляване след оспорваните избори миналия месец, се зарече да ликвидира всички участници в нападението на "Хамас" срещу Израел от 7 октомври 2023 г.