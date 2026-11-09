Създаденият от американския президент Доналд Тръмп Съвет за мир призова Израел незабавно да увеличи хуманитарната помощ за Ивицата Газа, след като проливни дъждове и наводнения разрушиха десетки хиляди палатки и причиниха смъртта на най-малко петима души.

„Ситуацията вече не представлява просто заплаха от наближаващата зима, а непосредствена хуманитарна извънредна ситуация“, се казва в изявление на Съвета от 9 ноември.

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През последните два дни силните валежи са отнесли десетки хиляди палатки, в които живеят разселени палестинци. По данни на управляваните от Хамас власти в Газа най-малко петима души са загинали. Практически цялото население на територията е било принудено да напусне домовете си поне веднъж заради войната.

Съветът за мир, натоварен с прилагането на договореното с посредничеството на САЩ примирие между Израел и Хамас от октомври 2025 г., заяви, че многократно е предупреждавал израелските власти за необходимостта от подготовка за зимата и сезонните наводнения.

Израел контролира всички входни пунктове към територията. Малко преди публикуването на изявлението израелската армия съобщи, че е разрешила влизането на повече от 8200 камиона с помощи, включително 91 000 палатки.

Съветът призна предприетите мерки, но ги определи като недостатъчни.

„Призоваваме ръководството на настоящото израелско правителство незабавно да разреши и улесни доставката на всички необходими материали за подготовка за зимата и хуманитарни помощи“, се казва в изявлението.

Израелското външно министерство от своя страна обвини "Хамас", че е инвестирал във въоръжение вместо в инфраструктура, която би могла да предпази населението от наводненията.

„Хамас не може да избягва отговорността всеки път, когато завали“, заяви министерството в социалната мрежа X.

ГазаСнимка: АП, БТА

Съветът за мир призова и "Хамас" да спазва ангажиментите си по споразумението за прекратяване на огъня.

Въпреки примирието Израел продължава да нанася почти ежедневни удари в Газа. Премиерът Бенямин Нетаняху, който се бори за политическото си оцеляване след оспорваните избори миналия месец, се зарече да ликвидира всички участници в нападението на "Хамас" срещу Израел от 7 октомври 2023 г. 

Редактор: Цветина Петрова

Източник: БГНЕС