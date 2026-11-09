Британският комик и актьор Ръсел Бранд беше осъден на 10 години и шест месеца затвор за изнасилване и сексуални посегателства срещу четири жени. Престъпленията са извършени в периода между 2004 и 2009 г., съобщава Sky News.

51-годишният Бранд беше признат за виновен по едно обвинение за изнасилване и три за сексуално посегателство след четириседмичен съдебен процес в съда „Саутуърк“ в Лондон. Прокуратурата заяви, че той е използвал известността и публичния си образ, за да преследва жени, като го определи като „пресметлив сексуален хищник“.

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Журито го оправда по още две обвинения за изнасилване и едно за опит за непристойно посегателство. По време на заседанието съдия Бенатан разгледа подробно обстоятелствата около всяко от престъпленията.

При едно от тях, извършено през лятото на 2004 г., Бранд опипал гърдите на жена, докато тя разговаряла с него. Според съдията поведението му показвало „арогантност и пренебрежение към правото на всяка жена да каже не“. След нападението пострадалата обикаляла улиците на Лондон през нощта, разстроена и плачеща, докато разговаряла по телефона със своя приятелка.

Най-тежкото обвинение се отнася до изнасилване през 2009 г. в дома на Бранд в лондонския квартал „Хампстед“. Според представените в съда данни двамата първоначално имали сексуален контакт по взаимно съгласие, след което комикът свалил презерватива си без съгласието на жената и я изнасилил анално. След това я накарал да почисти замърсените чаршафи.

Съдията посочи, че действията на Бранд са причинили на пострадалата продължителен страх, че може да се е заразила с ХИВ. Жената развила и проблеми с употребата на алкохол вследствие на преживяното.

По друго обвинение Бранд е признат за виновен за сексуално посегателство срещу жена, работила по проект на Channel 4 през 2009 г. По време на процеса тя разказала, че той поставил главата си в скута ѝ, като лицето му било в непосредствена близост до интимните ѝ части.

При определянето на наказанието съдията взел предвид, че Бранд няма сериозни предишни осъждания, че са изминали 17 години от последното престъпление и че през този период е извършвал благотворителна дейност, включително е подпомагал хора със зависимости, като е финансирал тяхното лечение.

Би било погрешно изцяло да пренебрегна смекчаващите обстоятелства съдия Бенатан

Магистратът отбеляза още, че публичният образ на Бранд и известността му са го предпазвали от последствията за поведението му до 2023 г., когато в медиите се появили първите обвинения срещу него.

Разкритията станаха публични след документален филм на предаването „Dispatches“ по Channel 4. След излъчването му още жени разказаха за предполагаеми сексуални посегателства от страна на комика.

Междувременно лондонската полиция продължава разследването по други обвинения в изнасилване, подадени от две различни жени. Те не са част от делото, по което Бранд получи присъдата си.