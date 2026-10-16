Продължават акциите на МВР преди изборите. Основен приоритет е противодействието на търговията с гласове. Извършват се проверки в населени места, за които полицията разполага с информация за активност на лица, свързани с подобни престъпления.

140 полицейски операции и две досъдебни производства за купуване на гласове преди изборите

Операциите се провеждат съвместно с екипи на Главна дирекция „Жандармерия и борба с тероризма“. Осигурява се и безпрепятствено транспортиране на машини и бюлетини, както и книжа, които ще бъдат доставени до изборните секции.

Снимка: Ерик Борозенков, NOVA

В петък сутрин операция има пред 94 училище в квартал „Христо Ботев” в София.

„Проверени са около 50 адреса, съставят се предупредителни протоколи.Имаме съставени актове по закона за гражданската регистрация. Имаме установено едно лице, което се е издирвало”, съобщиха от полицията.

Снимка: Ерик Борозенков, NOVA

Снимка: Ерик Борозенков, NOVA

⇒Акции на МВР срещу търговците на гласове се провеждат и в бургаския квартал "Победа" и Айтос.

"Целта е една - да се гарантира честен вот и да могат гражданите спокойно в деня на изборите да гласуват както желаят", заяви началникът на Охранителна полиция към първо РУ-Бургас главен инспектор Ивайло Инджов.

Все още няма сведения за купуване и продаване на гласове в Бургас, но органите на реда са задържали трима души за притежание на наркотици. На входовете и изходите на квартала в морския град са разположени полицейски патрули и жандармерия. Проверяват се адреси, както и търговски обекти в района. На единия от проверените частни адреси е разкрита лаборатория за производство на синтетични наркотици.

"Акциите ще продължат до приключване на изборния ден на 25 октомври. В самия ден на вота ще има още по-засилено полицейско присъствие, особено в квартали с ромско население", съобщи инспектор Инджов.