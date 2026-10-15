МВР е провело 140 специализирани полицейски операции в страната в рамките на подготовката за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на България. В резултат са образувани две досъдебни производства за престъпления, свързани с купуването на гласове. Това съобщи изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов.

Десет дни преди президентския вот полицията е предприела мерки за гарантиране на свободното упражняване на избирателните права на гражданите и законосъобразното протичане на изборния процес.

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По думите на Николов основен приоритет е противодействието на търговията с гласове. С негова заповед са разпоредени превантивни проверки в населени места, за които органите на реда разполагат с информация за активност на лица, свързани с подобни престъпления.

Полицейските действия са съсредоточени предимно в ромски квартали и райони, които са били обект на засилено внимание и при предишни избори.

В операциите участват и екипи на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“. Освен срещу изборните престъпления проверките са насочени и към противодействие на битовата престъпност и разпространението на наркотици. Николов уточни, че към момента не се наблюдава засилена активност на лица, занимаващи се с купуване на гласове. Това обаче няма да доведе до отслабване на контрола.

Полицията вече е набелязала множество лица, които ще бъдат наблюдавани до изборния ден. С част от тях се провеждат превантивни разговори и се съставят предупредителни протоколи. При установяване на нарушения органите на реда ще реагират незабавно.

Друг важен елемент от подготовката е охраната на изборните материали. МВР ще осигури безпрепятственото транспортиране на машините за гласуване, бюлетините и останалите изборни книжа до местата за съхранение и впоследствие до секционните избирателни комисии.

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Засилени мерки се предприемат и срещу евентуални кибератаки. Дирекция „Киберпрестъпност“ към ГДБОП ще наблюдава интернет пространството, като особено внимание ще бъде отделено на деня преди изборите и на самия изборен ден. Целта е да бъдат предотвратени опити за киберпосегателства, които биха могли да затруднят нормалното протичане на вота.

На въпрос за двете образувани досъдебни производства Николов посочи, че повече информация ще бъде предоставена от директорите на съответните областни дирекции на МВР. По думите му към момента случаите на изборна търговия са твърде малко, за да може МВР да посочи конкретни суми, срещу които се купуват гласове.

Той уточни, че кръгът от лица, за които полицията разполага с информация, че се занимават с подобни престъпления, остава сравнително ограничен. Николов изрази надежда обстановката да се запази спокойна, но увери, че при установяване на нарушения органите на реда ще реагират незабавно.

Попитан дали машинното гласуване променя начина, по който се извършва изборната търговия, той подчерта, че организацията на изборите е отговорност на Централната избирателна комисия, докато задачата на МВР е да осигурява охраната и да предотвратява престъпленията.

В отговор на критиките, че полицията не е достатъчно активна в противодействието на купуването на гласове, Николов отново посочи проведените 140 операции и увери, че те ще продължат до изборния ден. Главният комисар беше попитан и за развитието на съдебните производства, свързани с арести по време на предишното правителство. Той уточни, че информация за напредъка на тези дела следва да бъде поискана от прокуратурата.

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Николов съобщи още, че продължава разследването на заплашителните имейли, изпращани до различни институции в страната. По случая българските служби работят съвместно с международни партньори, включително Федералното бюро за разследване на САЩ.