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Полицията проверява адреси и коли и в Кърджали и Сливенско
На територията на страната се провеждат специализирани полицейски операции срещу купуване на гласове.
Мащабна полицейска акция блокира село Буковлък. Близо 200 служители на МВР се включиха в операцията срещу изборната търговия и битовата престъпност в населеното място. От полицията отчитат, че броят на сигналите е значително по-малък от предишните избори.
Екипите на МВР в цяла Плевенска област проверяват адреси, търговски обекти и автомобили. На ключови точки са изградени контролно-пропускателни пунктове.
Началникът на отдел „Охранителна полиция“, ОДМВР – Плевен, комисар Валентин Георгиев обясни, че се проверят всички лица, за които има данни за престъпления.
Успоредно с това властите правят проверки и за наркотици около училищата.
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В Кърджали полицията проверява търговски обекти, превозни средства и адреси. Екипите са разположени на осем локации на пътните артерии с по-интензивно движение. За подготовка на купуване на гласове има един подаден сигнал по електронната поща. Паричната сума все още не е установена. Материалите по случая са подадени на областната прокуратура.
Създадени са 5 предупредителни протокола за изборни нарушения, като част от тях са на фирми - срещу корпоративен вот, както и на лице, което е гласувало два пъти на две различни места на предходни избори. Проведени са и беседи с лични лекари, които на предишни избори са издавали съмнителни документи на лица, за да гласуват с подвижна кутия в домовете си.
По време на акцията има задържани за нарушаване на правилата за движение на пътя, а също така са издадени и предупредителни протоколи.
Специализирана операция се проведе и в Сливенска област. Извършени са проверки на хора, превозни средства, търговски обекти и други.
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