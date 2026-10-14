Снимка: БГНЕС
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Операцията ще продължи до четвъртък
Акция на полицията се провежда във Варна и областта. Тя е насочена срещу битовата престъпност и нарушенията на политическите права на гражданите. Операцията ще продължи до утре. До момента са проверени десетки адреси и автомобили.
За първите 10 дни от предизборната кампания МВР е провело 62 акции за нарушения, свързани с вота
Полицията работи и по сигнали за купуване на гласове. Обобщена информация за резултатите от акцията се очаква около обяд.
„Изградени са на различни места КПП-та с цел проверка на лица и превозни средства. Към настоящия момент има задържани около 5 лица с данни за извършени престъпления”, заяви гл. инсп. Николай Станков.
Сред арестуваните е мъж за грабеж.
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