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Вино, традиционни ястия и сладки изкушения събраха местни жители и туристи на ежегодния фестивал на реколтата в Грузия. Храната обаче пристига по въздух - дроновете доставят скарата директно до самата маса.
Събитието се провежда в сърцето на Кахетия - регион, който осигурява между 70 и 80% от виненото производство в страната.
Празникът привлича както производители, така и гости от цял свят.
Един от гостите на споделя: "От Нова Зеландия съм. За първи път съм в Грузия и много ми харесва. Разбрахме, че има фестивал - чудесен е! Градът е прекрасен. Всичко е невероятно, а фестивалът се оказа по-голям, отколкото очаквах. Опитахме толкова много чудесна храна и превъзходно вино. Хората са толкова щастливи. Много ни харесва!".
Вино, изобилие от храна, сладки изкушения и топъл хляб – това са неизменните елементи на всеки ежегоден празник на реколтата в Грузия.
Повече гледайте във видеото.
Редактор: Цветина Петрова