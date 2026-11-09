Жена загина при катастрофа между две коли на магистрала "Тракия" в посока Бургас. Единият автомобил, управляван от 66-годишен мъж от София, застигнал и ударил колата, управлявана от 63-годишната жена от Карнобат, която вследствие на удара починала.

След сблъсъка едната кола спряла в аварийната лента, а втората - в ускорителната.

Движението в района е времено ограничено. Трафикът се осъществява по обходен маршрут: път III-795 (Драганци – Карнобат), III-7957 (Карнобат) и I-6 (E-773) (Карнобат – Соколово – Чукарка – Черноград – Пирне – Айтос – Българово – Съдиево – Бургас). Движението е двупосочно и се регулира от екипи на "Пътна полиция".

Предстои извършването на оглед на местопроизшествието. По случая е образувано досъдебно производство.