Поредни повреди по топлопреносната мрежа оставиха без отопление и топла вода жители на няколко столични квартала. Новите прекъсвания засягат части от „Дружба 1“, „Изток“, „Мусагеница“ и „Левски Г“, показва справка на сайта на „Топлофикация София“.

В „Дружба 1“ от 11:40 ч. на 9 ноември е прекъснато подаването на топла вода към блокове 100, 101 и 129. Според предварителния график на дружеството аварията трябва да бъде отстранена до 13 ноември.

Проблеми има и в квартал „Изток“, където са засегнати хотел „Четири сезона“, няколко адреса на улица 131 и сградите на булевард „Г. М. Димитров“ №26 и 32. Очакванията са услугата да бъде възстановена на 11 ноември, съобщи DarikNews.

Същият срок е посочен и за част от „Мусагеница“. Там без топлоподаване са блокове 86Б, 87, 88, 88А, 107, 108, 109 и 111, както и училище „Иван Апостолов“.

В „Левски Г“ аварията засяга блок 9, като прогнозната дата за възстановяване е 10 ноември.

Междувременно продължават и прекъсванията, причинени от предишни повреди в мрежата. Сред засегнатите райони са „Красна поляна 1“, „Гео Милев“, „Слатина“, „Младост 1“ и „Гоце Делчев“.

В „Красна поляна 1“ проблемите обхващат множество жилищни блокове, адреси на улица „Одоровци“ и 28. СУ „Алеко Константинов“. Без отопление и топла вода остават и отделни сгради в „Гео Милев“ и „Слатина“, както и блокове в „Младост 1“.

Особено голям е броят на засегнатите адреси в „Гоце Делчев“. Освен жилищни сгради прекъсванията там обхващат 73. СУ „Владислав Граматик“, Детска градина №7 „Детелина“ и Центъра за социална рехабилитация „Благовещение“.