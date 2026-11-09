Нови граници и промяна в архитектурата на сигурността - това са част от посланията, които чуваме през последните дни от представители на американската администрация, малко преди подновяването на мирните преговори в Абу Даби между САЩ, Русия и Украйна. Киев настоява европейските му съюзници също да получат място на масата за преговори, докато Москва се противопоставя на подобно участие на този етап. Темата коментира в „Пресечна точка” експертът по международна сигурност Ивайло Иванов.

По думите му нямаме основания да вярваме на думите на Доналд Тръмп и неговите послания за постигане на мир. „Когато той говори за големи и красиви неща, се случва голям провал. Имаме спомен какво се случи в Иран”, каза Иванов.

„Не виждам нещо, което да бъде по-различно от всички разговори, които сме наблюдавали до момента. Това е една театрална постановка, в която Украйна е принудена да участва, а Русия я използва, за да извлече политически дивиденти. Виждате, че Москва систематично отказва да се съгласи Европа да има каквото и да било място на масата за преговори”, обясни той.

Експертът заяви, че начело на руската делегация по време на разговорите е Владимир Медински. „Той е човекът, който идеологически стои зад пренаписването на съветската и руската история. Близък е до Владимир Путин. Освен това Медински категорично отрича съществуването на украинска държава и украинска нация”, обясни Иванов.

„Тези разговори са поредната част от този театър, в който руската страна се стреми да създаде впечатление у американския президент, че е на крачка от успеха и постигането на мирно споразумение. Крайната цел е Тръмп да остане разочарован от преговорния процес, за което да бъдат обвинени Украйна и европейските държави като страни, които възпрепятстват постигането на мир”, смята той.

По думите му другият голям въпрос, който Москва се опитва да легитимира чрез тези преговори, е цялостното пренаписване на европейската архитектура на сигурността. „Съветът НАТО - Русия беше висш политически форум, в рамките на който двете страни можеха свободно да обсъждат всякакви проблеми, свързани не само със сигурността, но и с други глобални въпроси. Този модел на практика не проработи именно заради агресивната политика на Русия. При начина, по който тя се опитва да провежда политиката си през последните години, няма как възстановяването на този модел само по себе си да даде резултат”, твърди Иванов.

Експертът по международна сигурност коментира и предстоящото идване на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен у нас утре. „Това е сигнал за политическа подкрепа към двете държави членки на Европейския съюз - Румъния и България, както и към Турция като черноморска държава. От друга страна проблемът със сигурността в Черно море е поставен на възможно най-високо ниво в дневния ред на Европейската комисия”, уточни той.

Целия разговор гледайте във видеото.