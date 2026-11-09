Два световни рекорда на Гинес бяха поставени в Словения, след като двама любители на екстремните скокове се изстреляха във въздуха с помощта на специално конструиран катапулт за хора. Необичайното постижение беше реализирано в 360-метров комин в град Трбовле, а зад него стоят испанецът Дани Роман и французинът Фред Фюжен.

Първият рекорд е за най-голяма височина, достигната при вертикално изстрелване на човек с катапулт. Дани Роман успя да се издигне на 100,36 метра. Второто постижение е за най-голяма обща височина при едновременно изстрелване на двама души. Роман и Фюжен достигнаха общо 151,72 метра, като испанецът се издигна на 75,97 метра, а французинът – на 75,75 метра.

За поставянето на рекордите беше използван 60-метров катапулт, монтиран в горната част на комина. Съоръжението е разработено специално за проекта от словенския екип за каскадьорски изпълнения и инженерни разработки DD Squad. Устройството разполага с двутонна система от пружини и затворени капсули за изстрелване. То ускорява спортистите от 0 до 180 км/ч само за 2,15 секунди, като ги подлага на претоварване до 4,2 G.

В най-високата точка на полета си двамата за кратко изпитват състояние, близко до безтегловност, след което започват свободно падане. Те отварят парашутите си и се приземяват успешно. Подготовката на проекта продължава две години и половина, а изграждането на окончателната конструкция в комина отнема около два месеца.