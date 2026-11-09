Начало NOVA NEWS – новият информационен канал Обеден информационен блок на NOVA NEWS (09.11.2026) Начало Още от Nova Обеден информационен блок на NOVA NEWS (09.11.2026) Начало Новините на Нова – емисии Обеден информационен блок на NOVA NEWS (09.11.2026) Обеден информационен блок на NOVA NEWS (09.11.2026) Гледайте цялата емисия 09 ноември 2026, 14:51 Новините на NOVA (09.11.2026 - следобедна) Спортни новини (09.11.2026 - обедна) Новините на NOVA (09.11.2026 - обедна) Новините на NOVA (09.11.2026 - 9.00) Новините на NOVA (09.11.2026 - 8.00) Новините на NOVA (09.11.2026 - 7.00) Редактор: Ивета Костадинова Добави ни в предпочитани източници Още от Още от Nova Новините на NOVA (09.11.2026 - следобедна) преди 48 мин Обеден информационен блок на NOVA NEWS (09.11.2026) 14:51 Новините на NOVA (09.11.2026 - обедна) 12:40 Новините на NOVA (09.11.2026 - 9.00) 09:07 Новините на NOVA (09.11.2026 - 8.00) 08:32 Новините на NOVA (09.11.2026 - 7.00) 07:10 Новините на NOVA (09.11.2026 - 6.00) 06:20 Новините на NOVA NEWS (08.11.2026 - 20:00) вчера, 20:30 Новините на NOVA (08.11.2026 - централна) вчера, 19:58 Новините на NOVA (08.11.2026 - обедна) вчера, 12:55 Новините на NOVA NEWS (07.11.2026 - 20:00) 7 ноември 2026, 20:29 ОЩЕ ОТ Още от Nova