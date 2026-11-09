Софийската градска прокуратура привлече като обвиняем ливански гражданин за това, че поставил в багажника на полицейски автомобил подкуп от 200 евро на униформен служител, за да не му бъде съставен акт за нарушение.

Ливанецът шофирал по бул. "Ломско шосе" в София след употреба на кокаин, което било установено при направената проба за наличието на алкохол или наркотични вещества.

Мъжът е задържан за срок до 72 часа. Образувано е досъдебно производство. Предстои да бъде внесено искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо обвиняемия.