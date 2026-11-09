Пол Маккартни се присъедини към клуба на милиардерите, след като сп. „Форбс“ оцени нетното му състояние на приблизително 1,4 млрд. долара. С това състояние той е третият най-богат музикант в света след Тейлър Суифт с 2 млрд. долара и Джей Зи с 2,8 млрд. долара.

Изданието му присъди този статут при старта на своя бюлетин „Зе Били“, като посочи, че основната част от богатството му идва от музикалния му каталог, юридическите му битки за авторски права, концертните турнета и колекцията му от произведения на изкуството.

Според „Форбс“ основната част от богатството на Маккартни идва от MLP Communications - издателската му компания, основана през 1969 г., която управлява неговия музикален каталог, както и авторските права на други изпълнители.

Изданието отбелязва, че придобиването на музикални каталози на изпълнители като Бъди Холи, както и права върху мюзикъли от Бродуей и популярни коледни песни, също допринася съществено за състоянието му. Тези активи се оценяват на близо 250 млн. долара.

Като един от четиримата членове на „Бийтълс“ Маккартни получава 25% от приходите на холдинговата компания на групата Apple Corps, която генерира годишно 50 млн. долара от стрийминг, продажби на винилови плочи и рекламни артикули. Според оценката на „Форбс“ този източник на приходи струва над 150 млн. долара за всеки от членовете на групата или техните наследници.

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Маккартни печели и по 10 млн. долара годишно от своя дял в авторските права върху песните на „Бийтълс“, за които води продължителна юридическа битка през последните две десетилетия. Стойността на тези права се оценява на най-малко 200 млн. долара.

Общото му богатство включва и приходите от световни турнета, сред които последното му турне „Got Back“, в рамките на което между 2022 и 2025 г. изнесе 79 концерта. Към тях се добавят недвижими имоти по целия свят и колекция от произведения на изкуството, включваща картини на Рене Магрит и Пабло Пикасо.

Маккартни продължава да бъде изключително активен музикант. През май тази година той издаде своя 20-и самостоятелен албум „The Boys of Dungeon Lane“.

Той е и главен герой в документалния филм „Man on the Run“, режисиран от Морган Невил, който проследява живота му след напускането на „Бийтълс“ и създаването на групата „Уингс“.