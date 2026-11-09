Управителят на „Водоснабдяване и канализация“ - Монтана инж. Валери Иванов е предаден на съд по обвинения за длъжностни престъпления, довели до значителни финансови загуби за дружеството. Окръжната прокуратура в Монтана е внесла обвинителен акт срещу него за два случая, при които според разследващите са причинени щети за общо над 966 000 лева.

Първото обвинение е свързано с управлението на ВиК дружеството в периода от 2014 до 2022 г. Според прокуратурата Иванов не е осигурил необходимия финансов контрол върху дейността на предприятието, разходването на средства и изпълнението на сключените договори.

Разследващите твърдят, че той не е упражнявал достатъчен надзор и върху служителите, отговарящи за отчитането и управлението на имуществото на дружеството. В резултат са настъпили финансови щети в размер на 852 614 лева.

Второто обвинение се отнася до договор за доставка и монтаж на съоръжение за пречистване на питейна вода от арсен, сключен в периода 2017-2019 г.

Според обвинението управителят е договорил еднолично доставката, без да са били изпълнени законовите условия за пряко възлагане на обществена поръчка. Преди това не са направени необходимите проучвания, не е избрана подходяща технология за пречистване на водата и не е изготвен одобрен инвестиционен проект. Липсвало е и разрешение за строеж.

Така ВиК-Монтана е придобило оборудване за пречиствателна инсталация, което според прокуратурата е негодно за използване по предназначение. Щетите от тази сделка се оценяват на още 114 000 лева. Валери Иванов ръководи дружеството от 2006 г. Предстои съдът да разгледа обвиненията и да прецени дали са налице извършените престъпления.