Агенция „Пътна инфраструктура“ има натрупани задължения за над 700 млн. евро от 2024 и 2025 г., а средствата за поддръжка на пътищата през настоящата година са били почти изчерпани още в средата ѝ. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков след среща с кметове и представители на местната власт в Областната администрация в Пазарджик.

По думите му финансовите затруднения са ограничили сериозно възможностите за възлагане на нови ремонти през 2026 г. Министърът посочи, че проблеми с разходването на средства през предходни години са установени и при проверки на Сметната палата. „Нямахме почти никакъв финансов ресурс, с който да правим нови възлагания за поддръжка на пътищата“, обясни Шишков.

Той призна, че предвидените средства за пътната инфраструктура в бюджета за 2027 г. също няма да бъдат достатъчни за всички необходими дейности. Въпреки това изрази очакване до края на следващата година състоянието на републиканската пътна мрежа да бъде значително подобрено.

Какво се случва с проблемните пътни участъци

Шишков коментира забавянето на ремонта на прохода, за който държавата е трябвало да сключи споразумения с две общини, преди да започне строителните дейности. Той уточни, че пътят не е част от републиканската мрежа и необходимите разрешения са получени едва в началото на ноември. По думите му ремонтът вече се извършва активно, а обявеният срок от 20 дни трябва да се изчислява от реалното начало на работата.

Министърът обясни и защо не може да бъде възстановено движението по старото трасе край тунел „Топли дол“. Според него причината е опасна подпорна стена, за чието укрепване е започнала процедура още през 2024 г., но ремонт не е бил извършен. Шишков заяви, че през лятото на 2025 г. строителят на тунела е бил изтеглен от обекта, а работата не е била възобновена през есента.

По думите му ремонтът на подпорната стена се предвижда да започне в началото на 2027 г. и ще отнеме около година и половина.

За проблемния път към Якоруда министърът посочи, че сроковете за възстановяване на движението ще станат ясни след изготвянето на необходимия технически проект. В отговор на недоволството на превозвачи той подчерта, че безопасността трябва да бъде водеща при вземането на решения.

„Не се прави компромис с качеството и с това един строеж или обект да бъде сигурен“, категоричен беше Шишков.

В област Пазарджик основен ремонт на път III-801 е планиран за 2027 г. Дотогава ще бъдат извършени аварийни дейности по най-компрометираните участъци, за да се осигури безопасно движение през зимата. АПИ е запозната и с проблемите по пътя между Стрелча и Копривщица.

Язовир „Луда Яна“ е построен, но водата не достига до населените места

Сред основните теми на срещата е било и водоснабдяването на Пазарджишка област. Шишков разкритикува начина, по който е планирано изграждането на язовир „Луда Яна“, тъй като според него не е била осигурена необходимата инфраструктура за подаване на вода към населените места. „Представете си да поръчаш проект, да изградиш язовир и да не си проектирал цялата мрежа, която трябва да бъде връзката между язовира и населените места“, коментира министърът.

Той определи ситуацията като пример за неефективно планиране на големи държавни инвестиции.

Шишков обяви, че в бюджета за 2027 г. са предвидени средства за предпроектни проучвания. Те трябва да установят кои населени места могат да бъдат захранвани от язовира и какви водопроводи е необходимо да бъдат изградени. Част от общините вече разполагат със собствени проекти, които ще бъдат съгласувани с държавните намерения.

Нови магистрали с частни инвестиции и реформа в пътния контрол

Като една от основните реформи в регионалното министерство Шишков посочи подготовката на проекти за нови автомагистрали и привличането на частни инвеститори за тяхното изграждане. „Ще проектираме магистралите, които досега не са били проектирани, и ще търсим публично-частно партньорство за голяма част от тях“, заяви той.

Предвиждат се и промени в системите за пътен контрол чрез по-добра координация между АПИ, КАТ, МВР и транспортните институции. Според министъра целта е да се повиши ефективността на контрола и да се оптимизира работата на администрацията.

Шишков коментира и възможността за изграждане на околовръстен път на Пазарджик. Той обясни, че първо трябва да бъдат уточнени трасето, устройствените планове и необходимите отчуждителни процедури. С местната власт е обсъдено и дали край бъдещия път да бъдат предвидени търговски зони и локални платна.

До края на ноември се очаква изплащане на дължимите средства към общините

Регионалният министър заяви, че очаква в рамките на ноември държавата да изплати всички дължими суми по поетите ангажименти към общините в рамките на Инвестиционната програма за общински проекти.

По думите му ще бъдат подписани и нови споразумения там, където законовите условия позволяват. Част от кметовете в Пазарджишко вече са получили необходимите договори, докато други все още очакват финансиране.

Шишков определи проектобюджета за 2027 г. като балансиран, тъй като според него съчетава средства за социални плащания и инфраструктурни инвестиции. „Когато даваме пари на общините, ние не ги даваме на кметовете. Даваме ги, за да достигнат до хората и да подобрят качеството им на живот“, подчерта той.

Подготвят законови промени за развитие на ски туризма

По време на срещата са обсъдени и възможностите за развитие на туризма в Пазарджишка област. Министърът съобщи, че е получил предложение за обособяване на нова ски зона.

Той потвърди намерението за промени в Закона за горите и Закона за туризма, които да създадат ясни правила за изграждането на подобни обекти, като същевременно гарантират опазването на природата.

Според Шишков България не използва достатъчно природните си дадености, а развитието на туристическата инфраструктура може да привлече частни инвестиции и да увеличи приходите в регионите.

Министърът посочи като пример Велинград, където въпреки значението на града като СПА дестинация продължават да съществуват проблеми с водоснабдяването. На срещата са били поставени и въпроси за липсваща кадастрална информация в някои вилни зони.

Над 1,8 млн. евро за водопровод в Пещера

Посещението на Шишков в областта включваше и първа копка на реконструкцията на основен довеждащ водопровод в Пещера.

Проектът е на стойност над 1,8 млн. евро и предвижда подмяна на повече от 2,5 километра амортизирани тръби. Съоръжението е пострадало и при наводнението през август 2026 г., което е задълбочило проблемите с водоснабдяването. Строителството трябва да приключи за 90 дни, като се предвижда през този период подаването на вода към града да не бъде прекъсвано. Шишков подчерта, че държавното финансиране на подобни проекти позволява обновяване на ВиК инфраструктурата, без разходите за ремонта да водят до увеличение на цената на водата.

Министърът заяви, че срещите с местната власт ще продължат в рамките на инициативата „Регионите говорят“, за да бъдат определени приоритетните инфраструктурни проекти и възможностите за икономическо развитие на отделните области.