Гръцката полиция разследва смъртта на 24-годишна жена от Буркина Фасо, чието тяло е открито в изоставен куфар до контейнер за боклук в централната част на Атина.

Куфарът е намерен в неделя вечерта от местен жител, който усетил силна миризма и забелязал да се подава човешки крайник. Той подал сигнал в полицията, а районът бил отцепен.

Първоначално самоличността на жената не била установена. По-късно тя била идентифицирана чрез пръстови отпечатъци. Установено е, че е на 24 години и произхожда от Буркина Фасо. За изчезването ѝ било съобщено на 29 октомври в полицейското управление в атинския квартал „Кипсели“, съобщава кореспондентът на БТА в Атина Иван Лазаров.

Тялото било поставено в чувал за отпадъци, а краката на жената били вързани. При първоначалния оглед не са открити видими следи от наранявания. Според предварителната оценка на съдебния лекар смъртта настъпила между пет и седем дни преди откриването на тялото.

Предстои аутопсия, която трябва да установи точната причина за смъртта. Разследващите проверяват няколко версии, сред които убийство чрез задушаване и смърт вследствие на употреба на наркотици, след която тялото било преместено.

Според полицията куфарът вероятно бил оставен на мястото през последното денонощие преди откриването му, тъй като сметосъбирането в района се извършва всеки ден.

Разследващите преглеждат записи от охранителни камери в опит да установят кой е оставил куфара. Случаят се разследва от отдела за разследване на убийства към гръцката полиция.