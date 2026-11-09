Продължава ли авиацията да бъде най-безопасният транспорт на фона на десетките сигнали за бомби на самолети в различни части на Европа? Темата за сигурността във въздушния транспорт и зачестилите заплахи коментира председателят на Асоциацията на българската авиационна индустрия Тодор Иванджиков в ефира на „Обедния информационен блок” по NOVA NEWS.

Бъдете убедени – най-безопасният е. Процедурите, които имаме по летищата и в авиокомпаниите, осигуряват на пътника пълно спокойствие от страна на бомбените заплахи. Всяка година има обучения, на които се актуализират определени процедури. Готови сме за всичко

По думите му сигналите за взривни устройства в самолети през последните дни не са насочени непременно срещу авиационния сектор, а по-скоро целят да създадат напрежение и несигурност в европейските общества. „Според мен целта не е свързана с авиацията. Те я използват за хибридна война, за да тормозят европейците. Въпросът е докога ще бъде този метод. Имаше атаки и към други учреждения. Ние сме част от тази хибридна война в Европа”, посочи експертът.

Иванджиков подчерта, че въпреки изградените системи за сигурност и подготовката на служителите всяка подобна заплаха трябва да бъде приемана сериозно. „Мисля, че не трябва да намаляваме напрежението. Към всяко нещо трябва да се отнасяме сериозно и да се проверяват тези бомбени заплахи”, смята той.

Целия разговор гледайте във видеото.