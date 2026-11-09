В столичния храм „Света Неделя“ се състоя поклонението пред д-р Константин Тренчев – основател и почетен президент на КТ „Подкрепа“. Десетки негови близки, приятели и представители на синдикалното движение се събраха, за да го изпратят в последния му път.

Тренчев почина на 6 ноември след кратко боледуване. Той остава в историята като един от основателите на независимото синдикално движение в България и активен участник в демократичните промени след 1989 г.

Снимка: БГНЕС

Сред присъстващите беше президентът (2002-2012 г.) Георги Първанов, който определи Тренчев като изключителен синдикален лидер. По думите му двамата са поддържали конструктивен диалог през годините, включително при разрешаването на трудови конфликти. Първанов припомни и преговорите по време на учителската стачка.

Личен спомен сподели и Кирил Вълчев, който разказа как Тренчев приел негова покана за гостуване в Дарик радио с думите: „Защото човек трябва да мисли за душата си“.

Снимка: БГНЕС

Според синдикалиста Ваня Григорова Тренчев е сред ключовите фигури на българския преход, като самият той е осъзнавал както положителните, така и отрицателните последици от промените.

Константин Тренчев е роден през 1955 г. в Стара Загора. По образование е лекар, а преди 1989 г. участва в дисидентското движение, заради което е подложен на репресии и арестуван.

Снимка: БГНЕС

През февруари 1989 г. основава „Подкрепа“, а впоследствие участва в създаването на СДС и в Националната кръгла маса. Ръководи синдикалната конфедерация в продължение на 26 години, до 2015 г., когато става неин почетен президент.

За приноса си към обществения живот и синдикалното движение през 2005 г. е удостоен с орден „Стара планина“ - първа степен.

Редактор: Цветина Петкова