На 10 ноември ще бъде въведена временна организация на движението на кръговото кръстовище на площад „Авиация“, на 4-ти километър в София. Причината е текущ ремонт на пътните платна. Движението ще бъде временно стеснено в зоните на работа.

Дейностите ще започнат след 10:00 часа.

От Столичната община призовават шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост, да спазват временната пътна сигнализация и да поддържат достатъчна дистанция.

Възможни са затруднения и забавяния на движението.

Текущи ремонти се предвиждат и по бул. „Г. М. Димитров“, бул. „Панчо Владигеров“, „Обелски път“, ул. „Акад. Димитрий Лихачов“, както и по общинския път между кв. „Курило“ и с. Кътина.