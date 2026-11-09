Хиляди поклонници се събраха по улиците на Буенос Айрес преди първата литургия на папа Лъв XIV в Аржентина. По-рано понтификът посети център за хора с увреждания, разположен в покрайнините на столицата.

Още от зори вярващи се събираха на различни места из града, за да си осигурят добра видимост по маршрута на процесията. Някои поклонници бяха пристигнали още предната вечер. Те споделиха надеждата си, че посещението ще помогне за обединяването на аржентинците.

Около 25 000 доброволци се включиха в организацията и оказването на съдействие, а събитието привлече и посетители от съседни държави.

С посещението си в центъра за хора с увреждания папа Лъв XIV отдава почит на своя предшественик Франциск, който поддържаше близки връзки с тази институция и редовно я посещаваше, докато беше архиепископ на Буенос Айрес.

Снимка: AP Photo/Andrew Medichini

В първото си обръщение в Аржентина вчера папата призова за социална справедливост, обществена подкрепа за образованието и научните изследвания, както и за по-добра защита на пенсионерите и хората с увреждания.

„Икономиката трябва да служи на човека, а не човекът на икономиката“, заяви той в изказване пред президента Хавиер Милей, с когото проведе 40-минутна среща.

Снимка: AP Photo/Andrew Medichini

Лъв XIV започна историческото си посещение в Аржентина вчера, като това е първата визита на папа в страната от близо четири десетилетия насам.

След ангажиментите си в Буенос Айрес утре той ще отпътува за Кордоба, а в сряда ще посети Лухан, където се намира базиликата, посветена на Дева Мария - покровителката на Аржентина.