Пушачите са изложени на по-висок риск от деменция, показва австралийско проучване, обхващащо над два милиона души. Учените, извършили изследването, призовават здравето на мозъка да заеме по-голямо място в кампаниите срещу тютюнопушенето.

Ръководено от австралийския университет „Къртин“ (Curtin University), проучването разглежда връзката между пушенето и три форми на деменция - включително деменция от всякакъв произход, болест на Алцхаймер и съдова деменция. То предоставя най-изчерпателната актуализация на доказателствата по темата от над десетилетие насам.

Систематичният преглед и метаанализът обхващат 61 изследвания с участието на около 2,8 милиона души. Резултатите показват, че при настоящите пушачи рискът от деменция е с 31% по-висок, този от болестта на Алцхаймер – с 40% по-висок, а от съдова деменция – с 52 на сто по-висок, в сравнение с хората, които никога не са пушили.

Проучването, публикувано в списание eClinicalMedicine, установява също, че рискът от деменция нараства с броя на изпушените цигари. Хората, които пушат по 10 цигари на ден, имат 16% по-висок риск от деменция, докато тези, които пушат по 20 цигари на ден – 34% по-висока вероятност в сравнение с непушачите.

При бившите пушачи обаче не се наблюдава повишен риск от деменция спрямо хората, които никога не са палили цигара. Макар анализът да не може да докаже, че пушенето директно причинява деменция, констатациите допълват все по-големия брой доказателства, че отказването от цигарите може да бъде важна стъпка за намаляване на тази опасност.

Изследователите призовават здравето на мозъка да бъде включено в кампаниите срещу тютюнопушенето, в предупрежденията върху цигарените кутии и в програмите за отказване от вредния навик.