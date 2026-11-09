Изправен пред очаквана резолюция за импийчмънт в Конгреса, министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви, че с нетърпение очаква да защити политическите решения, взети от него и президента Доналд Тръмп по отношение на Иран и Венецуела.

"Ако искате да оспорите това, което направихме по време на операциите "Епична ярост" (Epic Fury) и "Корав ездач" (Rough Rider) или при задържането на венецуелаския президент Николас Мадуро, вие оспорвате действията на въоръжените сили и това, което те постигнаха, а то е историческо", заяви Хегсет пред журналисти.

Шефът на Пентагона обяви, че утре ще даде пресконференция – първата му от повече от 180 дни – във връзка с надвисналата заплаха от процедура по импийчмънт.

Републиканецът Томас Маси, член на Камарата на представителите от щата Кентъки, заяви, че възнамерява да внесе за гласуване предложение за отстраняването от длъжност на Хегсет въпреки възраженията на ръководството на републиканците в долната камара на Конгреса. Това се случва на фона на засилващата се тенденция Хегсет да бъде държан отговорен за войната в Иран, която според редица републиканци е причина за разгромната загуба на партията на междинните избори.

Хегсет заяви, че започването на война с Иран е било "смел ход" от страна на Тръмп, "и както президентът толкова ясно посочва – не може да се допусне луди ислямисти да притежават ядрена бомба".

"Изборът беше или да не се предприеме нищо и да се надяваме, че проблемът ще изчезне от само себе си, или да се предприеме смел ход – което президентът направи с операция "Среднощен чук" (Midnight Hammer), а ние – с операция "Епична ярост", каза Хегсет, използвайки кодовите имена на ударите по иранските ядрени съоръжения миналата година и на по-мащабната война, която започна в края на февруари.